  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bursa’da talihsiz anlar! Dikkat… Başınıza gelebilir
Mahmur'u taşıma planı
Yunan basınında TB-2 SİHA paniği
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek
Biyografi İbrahim Genç kimdir, nerelidir? İbrahim Genç ne iş yapıyor?
Biyografi

İbrahim Genç kimdir, nerelidir? İbrahim Genç ne iş yapıyor?

İbrahim Genç kimdir? İbrahim Genç nerelidir? İbrahim Genç ne iş yapıyor? İbrahim Genç hangi görevlerde bulundu? İşte İbrahim Genç hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 12:12:00 - 2021-06-08 12:12:52
İbrahim Genç kimdir, nerelidir? İbrahim Genç ne iş yapıyor?

İbrahim Genç, 1949 yılında Kayseri’de doğdu. Erciyes İlkokulunu, Nazmi Toker Ortaokulunu ve Kayseri Lisesini bitirdi. Daha sonra Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirerek İnşaat Mühendisi oldu. 1980 Yılında Mersin'e yerleşti. Mersin'de 34 yıl boyunca serbest mühendis olarak çalıştı. Çok sayıda inşaatın yapımına ve projeye imza attı. Siyasi yaşamına 1967'de CHP Kayseri Gençlik Kollarında başladı. 1991'de SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti) de Milletvekilliğine adaylığını koydu. 1999'da CHP Yenişehir Belediye Başkan adayı oldu. 2004, 2009 ve 2014 yıllarında CHP'den aday olarak Yenişehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay