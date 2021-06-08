İbrahim Genç kimdir, nerelidir? İbrahim Genç ne iş yapıyor?

İbrahim Genç, 1949 yılında Kayseri’de doğdu. Erciyes İlkokulunu, Nazmi Toker Ortaokulunu ve Kayseri Lisesini bitirdi. Daha sonra Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirerek İnşaat Mühendisi oldu. 1980 Yılında Mersin'e yerleşti. Mersin'de 34 yıl boyunca serbest mühendis olarak çalıştı. Çok sayıda inşaatın yapımına ve projeye imza attı. Siyasi yaşamına 1967'de CHP Kayseri Gençlik Kollarında başladı. 1991'de SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti) de Milletvekilliğine adaylığını koydu. 1999'da CHP Yenişehir Belediye Başkan adayı oldu. 2004, 2009 ve 2014 yıllarında CHP'den aday olarak Yenişehir Belediye Başkanlığına seçildi.