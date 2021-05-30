İbrahim Genan kimdir? İbrahim Genan ne iş yapıyor?

İbrahim Genan, genç ve idealist bir mimar olarak 1980 yılında mezun olduktan sonra, ilk günkü heyecan ve enerjisini 1989 yılında kurduğu şirketi bugünlere taşımıştır. İbrahim Genan bir çok büyük projenin mimarıdır. Ülkemize endüstri binaları, eğitim, sağlık, spor, ibadethane, sanayi, turizm, konut, ticaret, yönetim, sosyal ve kültürel yapılar ile ofis gibi yüzlerce eser kazandırmıştır.