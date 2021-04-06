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Biyografi İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Biyografi

İbrahim Erdemoğlu kimdir?

İbrahim Erdemoğlu kariyeri | ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Söz konusu listede Türkiye'den 10 isim yer aldı. Listede 7.sırada İbrahim Erdemoğlu bulunuyor. Peki, İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 18:35:00 -
İbrahim Erdemoğlu kimdir?

İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında dünyaya geldi.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, baba mesleği olan halı ticaretine üniversite yıllarında başladı. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde tamamladı. Hem çalışıp hem okuyan İbrahim Erdemoğlu babası Mehmet Erdemoğlu’nun ilke ve değerleri doğrultusunda iş hayatına yön verdi. Mehmet Erdemoğlu, ahilik kültüründen geliyordu ve asla yalan söylememeyi, dürüstlükten şaşmamayı, ödemelerini zamanında yapmayı, çalışanlarının ücretini alın teri kurumadan ödemeyi, kazandığını paylaşmayı ve hoşgörüyü benimsiyordu.

İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besni’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi. Aktif iş hayatına 1983 yılında başladı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı’yı kurdu. Parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu’yu Akkök Grup’tan devraldı. 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan  Sasa Polyester A.Ş. şirketinin  hisselerinin %51’ini Sabancı Holding’den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding’in Sasa Polyester A.Ş’deki hisse oranı %84,80’e ulaştı.

Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu doğduğu, büyüdüğü, gönülden bağlı olduğu şehirler ve insanları için çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdi. Kazandıklarını paylaşmayı ilke edindi. Camilerden, taziye evlerine, okullardan müzeye, polis merkezinden öğrenci yurtlarına, parklardan sağlık ocağına kadar pek çok yapıyı yurdumuz insanına hediye etti. Son olarak da Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini  hayata geçirdi.

İbrahim Erdemoğlu, gurur duyduğu çalışanları, dünya çapındaki son teknolojiyle donattığı üretim alanları, ihracat şampiyonu olduğu firmaları ile kariyer hayatına yeni hayalleri ve hedefleri doğrultusunda devam etmektedir.

 

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