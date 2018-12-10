İbrahim Emiroğlu görevden mi alındı? Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu sözleri

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, İzmir’de, Güzelbahçe Müftülüğü’nce ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ dolayısıyla düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konferansında, eşcinsel sapıklar için "Masum gösteriliyor, ancak LGBT'lilerin tedavi olması gerekir" dediği için laiklik çevrelerce hedef tahtasına oturtuldu. Dokuz Eylül Üniversitesi de eleştiriler karşısında geri adım atarak, Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, rektörlük tarafından görevinden alındı.

"LGBT'liler tedavi olmalı" dedi malum çevreler kalemini kırdı

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun kız çocuklarına yönelik konuşması malum çevreler tarafından çarpıtıldı ve İbrahim Emiroğlu’na yönelik karalama kampanyası başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de, Güzelbahçe Müftülüğü’nce ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ dolayısıyla düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konferansında, “LGBTİ masum gibi gösteriliyor ancak tedavi olmaları lazım” dediği ididası ile Kemalist laikçilerin ve sapkınların lincine uğrayan Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, rektörlük tarafından görevinden alındı.

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu"nun, “Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar. Devrimcilerin hayvani duyguları vardı, hayvan gibi saldırırlar. LGBT’lilermasum gibi gösteriliyor, onların tedavi olması lazım. Laiklik en büyük tehlikedir" gibi ifadeler kullandığı iddiasıyla, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İbrahim Emiroğlu kimdir?

İbrahim Emiroğlu, 10 Aralık 1956 yılında Erzincan'ın İliç ilçesi Leventpınar köyünde dünyaya geldi. Emiroğlu, İliç 23 Nisan İlkokulu'nu bitirdi. Emiroğlu, Erzincan İmam Hatip'i bitirdikten sonra Erzurum Yüsek İslam Enstitüsü'nden 1979 yılında mezun oldu. İbrahim Emiroğlu ilk görevini Uşak Ulubey Lisesi'nde öğretmen olarak yaptı. Emiroğlu daha sonra ise Erurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde asistan olarak çalıştı. İbrahim Emiroğlu 2002 yılında Profesör olmaya hak kazandı. Emiroğlu'nun DEÜ İlahiyat Fakültesi dergisi başta olmak üzere birçok dergide makaleleri yayınlandı. Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu son olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapıyordu.