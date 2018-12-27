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İbrahim el-Assaf kimdir? İbrahim el-Assaf Arabistan Dışişleri Bakanı oldu

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti. Adil el-Cubeyr yerine İbrahim el-Assaf Dışişleri Bakan oldu. Pek İbrahim el-Assaf kimdir? İbrahim el-Assaf kaç yaşında? İbrahim el-Assaf hangi görevlerde bulundu?

27 Aralık 2018 Perşembe 17:16
İbrahim el-Assaf kimdir? İbrahim el-Assaf Arabistan Dışişleri Bakanı oldu

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti. Adil el-Cubeyr yerine İbrahim el-Assaf Dışişleri Bakan oldu. Pek İbrahim el-Assaf kimdir? İbrahim el-Assaf kaç yaşında? İbrahim el-Assaf hangi görevlerde bulundu?

Suudi Arabistan Kraliyet Kararnamesine göre, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf atandı. Suudi Arabistan eski Maliye Bakanı ve ve Devlet Bakanlığı görevini yapan, İbrahim el-Assaf, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın göreve geldikten sonra aralarında Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında İbrahim el-Assaf da bulunuyordu. İbrahim el-Assaf daha sonra yolsuzluk suçlamalarından aklanmıştı.

Kabinedeki diğer değişiklikler

Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:16
  1. İbrahim el-Assaf kimdir?
  2. İbrahim el-Assaf yeni görevi ne oldu?
  3. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr

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