İbrahim el-Assaf kimdir? İbrahim el-Assaf Arabistan Dışişleri Bakanı oldu

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti. Adil el-Cubeyr yerine İbrahim el-Assaf Dışişleri Bakan oldu. Pek İbrahim el-Assaf kimdir? İbrahim el-Assaf kaç yaşında? İbrahim el-Assaf hangi görevlerde bulundu?

Suudi Arabistan Kraliyet Kararnamesine göre, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf atandı. Suudi Arabistan eski Maliye Bakanı ve ve Devlet Bakanlığı görevini yapan, İbrahim el-Assaf, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın göreve geldikten sonra aralarında Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında İbrahim el-Assaf da bulunuyordu. İbrahim el-Assaf daha sonra yolsuzluk suçlamalarından aklanmıştı.

Kabinedeki diğer değişiklikler

Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atandı.