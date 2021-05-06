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Biyografi İbrahim Demir kimdir?
Biyografi

İbrahim Demir kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Peki, İbrahim Demir kimdir kaç yaşındaydı?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 16:21:00 -
İbrahim Demir kimdir?

İbrahim Demir, 1959 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1982 senesinde İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 1984 senesinde İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans ve 1994 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan doktora derecelerini aldı.

Prof. Dr. İbrahim Demir,1996-1998 seneleri arasında Rutgers Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Akademik görevlerinin yanı sıra dört sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yaptı. Evsel katı atıkların toplanması ve taşınması, kompostlaştırılması, düzenli depolama, havasız arıtma, zirai ve hayvansal atıklar, sızıntı suyu arıtılması, su temini, atıksuların toplanması ve uzaklaştırılması ile ilgili birçok akademik çalışması bulunmaktadır. İbrahim Demir, İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü’nde ve İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde görevlerine devam ediyordu.

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