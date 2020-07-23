İbrahim Çoban kimdir? Ayasofya Camii'ne atanan İbrahim Çoban biyografisi
İbrahim Çoban Ayasofya Camisine müezzin olarak atandı. 86 yıl sonra yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii imam ve müezzinleri belli oldu. Ayasofya Camii imam ve müezzinleri son dakika belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak Mehmet Hadi Duran, Rıdvan Akbaş, Şükrü Asıleren, İbrahim Çoban ve Alpcan Çelik de Ayasofya Camii müezzinleri oldu. Peki Ayasofya Camii'ne atanan İbrahim Çoban kimdir? İbrahim Çoban nerede görev yaptı?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisine Marmara Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Cami Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Ayasofya Camii'ne imam olarak atandığını açıkladı. Ayasofya Camii'ne atanan İbrahim Çoban Süleymaniye Camii müezzini olarak görev yaptı.
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