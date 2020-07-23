İbrahim Çoban kimdir? Ayasofya Camii'ne atanan İbrahim Çoban biyografisi

İbrahim Çoban Ayasofya Camisine müezzin olarak atandı. 86 yıl sonra yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii imam ve müezzinleri belli oldu. Ayasofya Camii imam ve müezzinleri son dakika belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak Mehmet Hadi Duran, Rıdvan Akbaş, Şükrü Asıleren, İbrahim Çoban ve Alpcan Çelik de Ayasofya Camii müezzinleri oldu. Peki Ayasofya Camii'ne atanan İbrahim Çoban kimdir? İbrahim Çoban nerede görev yaptı?