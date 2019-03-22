İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dinçer’den Milli Eğitim Müdürü Tekin’e Ziyaret İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i ziyaret etti.

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i ziyaret etti.

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, İbrahim Çeçen Vakfı İl Temsilcisi Güven Karakaya ile birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, ziyaretten dolayı Dinçer’e ve Karakaya’ya teşekkür etti. Yeni görevinden başarı dileklerinde bulunan Dinçer, misafirperverliğinden dolayı Tekin’e teşekkür etti. Ziyarette, eğitime yönelik ortak projelerin yürütülmesi kararlaştırıldı.

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