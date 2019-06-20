0553 313 94 23

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'ne başvurular başladı

Kale Grubu'nun yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla Ashoka Türkiye ortaklığında düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için 29 Temmuz 2019'a kadar başvuruda bulunulabilecek

20 Haziran 2019 Perşembe 10:33
İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu'nun, 2016 tarihinde vefat eden kurucusu İbrahim Bodur'un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla dünyanın ilk ve en geniş̧ sosyal girişimcilik ağı Ashoka ortaklığında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için başvuru süreci başladı.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin gelecek vadeden sosyal girişimcilerinin ödüllendirileceği programa başvurular, 29 Temmuz 2019'a kadar www.ibrahimbodurodulleri.com adresinden yapılabilecek.

Geçen yıl olduğu gibi İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nün üçüncü yılında da programa 3 kategoride başvurmak mümkün. Herhangi bir konu sınırlaması olmaksızın, "Erken" ve "İleri" aşamalarda tüm projeleri kapsamına alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri, aynı zamanda "İş Birliği Ödülü" vererek alanında bir ilke imza atıyor.

Her birinin ödül miktarı 50 bin lira olan kategorilerin içeriği şöyle:

"Erken Aşama: Belirli bir bölgede pilot uygulaması bulunan ve yarattığı sosyal etkinin yaygınlaşma potansiyeli bulunan sosyal girişimciler başvurabilir.

İleri Aşama: Geniş̧ bir bölgede uygulaması bulunan ve faaliyet gösterdiği alanda sosyal sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi sunan sosyal girişimcilerin başvuruları bekleniyor.

İş Birliği Ödülü: Sosyal etkiyi artırmak amacıyla iki kurum arasında geliştirilen iş birliği projelerine ilişkin başvurular alınıyor."

Ödül programı için 19 Haziran'da başlayan başvuru süreci, 29 Temmuz'a kadar devam edecek. 16 Eylül'e kadar sürecek olan ön değerlendirme sürecini takiben 5 erken aşama, 3 ileri aşama ve 3 iş birliği ödülü adayları jüri değerlendirmesine sunulacak. Jüri değerlendirme sürecinin 30 Kasım’da tamamlanmasının ardından kazananlar, 3 Aralık'ta düzenlenecek ödül gecesinde açıklanacak.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için adaylar, katılım koşulları ve tüm detayları https://www.ibrahimbodurodulleri.com/ adresinden öğrenebiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:33
  1. Kale Grubu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’in aromatik bitkileri Çin’e deva olacak
    1. İzmir’in aromatik bitkileri Çin’e deva..
    2. Aynı evde yaşayıp farklı dili..
    3. Çocuklarımızı Kur'an ahlakı ile..
    4. Uzungöl değil çamurgöl
    5. Manisa’da başarılı öğrencilere..
    6. Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü
    7. Kırklareli Valiliği ve DeFacto..
    8. Türk antrenör Kazakistan'ı olimpiyat..
    9. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi..
    10. Dışişlerinden Dünya Mülteciler Günü..
    11. Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3..
    12. Şırnak'taki komando taburlarına..
    13. Akhisar Kent Konseyine 12 yeni muhtar..
    14. Kocasinan’da geleceğin ressamları..
    15. 12 kişinin öldüğü tekne faciası ile..
    16. Tekirdağ'da karı koca başlarından..
    17. Genelkurmay çatı davasında karar..
    18. Altındağ’da topyekün denetim
    19. Metruk binada yakalanan şahısların..
    20. Kula’da motosiklet denetimleri..
    21. Çatı davasında 'Fetullah Gülen' detayı!
    22. ALS hastalığı erkeklerde daha çok..
    23. Raylı sistem inşasında İstanbul..
    24. Potada şampiyon belli oluyor
    25. Altındağ’da “Sıfır moloz” dönemi
    26. Yuvadan düşen yavru serçeler için..
    27. Çevreciler Datça kıyılarındaki..
    28. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik..
    29. Türk Kızılay’ı bağışcılarına madalya
    30. Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor..
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır