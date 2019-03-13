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İbrahim Betil gençler ile buluştu

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından gerçekleştirilen 1’inci Girişimcilik Buluşmaları’nın konuğu İbrahim Betil oldu.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:02
İbrahim Betil gençler ile buluştu

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından gerçekleştirilen 1’inci Girişimcilik Buluşmaları’nın konuğu İbrahim Betil oldu.


Etkinliğe konuşmacı olarak katılan İbrahim Betil, gençler ile buluşarak girişimcilik deneyimlerini paylaştı. Girişimcilik Buluşmaları etkinliğine çok sayıda genç ile birlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katıldı. Başkan Ataç, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin nasıl ortaya çıktığı hakkında da bilgiler verdiği konuşmasında, “Kardeş şehrimiz Treptow-Köpenick Belediyesi ile birlikte hak kazandığımız hibe destekleri ile bu güzel merkezi hayata geçirdik. Tepebaşı Belediyesi olarak ilkleri seven bir belediyeyiz. Neticede Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından sosyal girişimcilik konusunda bir kuluçka merkezi hayata geçirildi. Gençlere destek sağlamayı da zaten her zaman sevdik, ön plana koyduk. Avrupa’ya yüzümüzü dönmeye, şehrimize ve gençlerimize büyük katkılar sağlamaya devam edeceğiz. Türkiye’nin yetiştirdiği önemli değerlerden İbrahim Betil’e bugün aramızda olduğu için çok teşekkür ediyorum” diye belirtti.



“Öğrencilerimizin duyarlılığı ve odaklanmaları üst seviyede”


Etkinliğin ardından bir değerlendirmede bulunan İbrahim Betil, “Tepebaşı Belediyesi’nin oluşturduğu bu Kuluçka Merkezi, gençlerin sosyal sorumluluk ve girişimcilik dürtülerini desteklemesi açısından çok önemli. Burada bu fikirleri destekleyerek ve farklı konularda rehberlik yaparak hem Eskişehir’e hem de topluma büyük katkılar sağlanacaktır. Bugün ana başlıklarımız gönüllülük, sosyal sorumluluk, yurt dışı ve Türkiye’deki projeler, zorluklar gibi konulardı. Öğrencilerimizin duyarlılığı ve odaklanmaları üst seviyede. Bu nedenle gençlerimize değer vermemiz, onların önünü açmamız ve desteklememiz çok önemli. Türkiye’nin geleceği bu gençlere destek vermek ve desteklemekle mümkün” şeklinde konuştu.


Başkan Ataç daha sonra Betil’e Devrim otomobilinin camdan bir figürünü armağan ederek katkılarından dolayı teşekkür etti. Ataç ayrıca Sosyal Kuluçka Merkezi Danışma Kurulu’ndan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şeyda Taluk’a da katkılarından ötürü teşekkür ederek plaket takdim etti. 1’inci Girişimcilik Buluşmaları’nda daha sonra gençler ile sohbet ederek sosyal girişimcilik, gönüllülük, sosyal sorumluluk, yurt dışı ve Türkiye’deki projeler gibi konularda tecrübelerini aktaran Betil, gelen soruları da yanıtladı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:02
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