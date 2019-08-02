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İbradı’ya tam bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, İbradı ilçesinde vatandaşlara kesintisiz kaliteli hizmetini sürdürmek için alt, üst yapı, kontrol, bakım ve onarım çalışmalarına devam etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:38
İbradı’ya tam bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, İbradı ilçesinde vatandaşlara kesintisiz kaliteli hizmetini sürdürmek için alt, üst yapı, kontrol, bakım ve onarım çalışmalarına devam etti.


Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, yaz sezonunda vatandaşların hizmet aksaklığı yaşamaması için 7 gün 24 saat periyodik bakım onarım ve temizlik çalışmasını sürdürdü.


İbradı’ya bağlı Aşağı ve Ormana Mahallelerinde kanalizasyon hatlarında onarım çalışmalarını tamamlayan ASAT ekipleri, işlem sırasında bozulan kilit taşlarının onarımınıgerçekleştirdi. Ayrıca İbradı merkezde bulunan kanalizasyon kapaklarının tamamı kontrol edildi ve gerekli incelemeler yapıldı. Yapılan incelemeler sırasında bakım ve onarım gerektirdiği tespit edilen kanalizasyon kapaklarına müdahele edilerek sorunsuz hale getirildi.


"Yangın musluklarına kontrol"


İlçede rutin abonelik işlemlerini sürdüren ASAT, aynı zamanda kaçak su kullanımıyla ilgili denetimler gerçekleştirdi. Arızalı olduğu belirlenen abone sayaçları yenileri ile değiştirildi. İlçenin farklı noktalarındaki yangın hidrantlarını da tek tek kontrol eden ekipler, yangın riskine karşı hayati önem taşıyan bu hidrantların sorunsuz durumda hizmet vermeye devam etmesi için gerekli tüm bakımları tamamladı.


ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri, İbradı’da hizmetin aksamadan verilebilmesi için gereken tüm çalışmaların, bakım ve onarım işlemlerinin tamamlandığını, bu çalışmaların periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:38
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