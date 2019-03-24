Galatasaray yönetiminden ibra krizi sonrası basın toplantısı
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesi üzerine yarın basın toplantısı yapma kararı alındı.24 Mart 2019 Pazar 16:07
Mustafa Cengiz, yarın saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleme kararı aldı.
Galatasaray kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:
Başkanımız Mustafa Cengiz, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.
Basın toplantısını takip etmek isteyen basın mensuplarının 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar [email protected] adresine gerekli bilgileri göndererek akreditasyon işlemlerini tamamlamaları rica olunur.
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