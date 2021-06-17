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Medya İbo Show ile ekranlara geri gönen İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber
Medya

İbo Show ile ekranlara geri gönen İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber

İbo Show programını yapan İbrahim Tatlıses, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat masasına yattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 08:53:00 -
İbo Show ile ekranlara geri gönen İbrahim Tatlıses'ten korkutan haber

69 yaşındaki İbrahim Tatlıses ameliyat oldu. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde operasyon geçiren ünlü sanatçıya stent takıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumu iyiye gidiyor.

İbo Show ile ekranlara geri gönen İbrahim Tatlıses sevenlerini korkuttu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattı.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde operasyon geçiren ünlü sanatçıya stent takıldı. Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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