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Kadın - Aile İbn-i Sina'dan asırlık reçete: Nedamet olmayın! Her şeye dair bir şeyler, sağlığa iyi geliyor! Ecza deposu!
Kadın - Aile

İbn-i Sina'dan asırlık reçete: Nedamet olmayın! Her şeye dair bir şeyler, sağlığa iyi geliyor! Ecza deposu!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 18:41:00 - 2024-09-01 19:25:48
İbn-i Sina'dan asırlık reçete: Nedamet olmayın! Her şeye dair bir şeyler, sağlığa iyi geliyor! Ecza deposu!

İslamiyet’in önemli hekimlerinden İbn-i Sina, sağlık üzerine sunduğu tavsiyelerle yüzyıllardır kullanılıyor. İşte İbn-i Sina’nın ecza deposu besinleri…

İslamiyet’in en önemli hekimlerinden biri olan İbn-i Sina, yüzyıllardır sağlık alanında sunduğu tavsiyelerle modern bilim insanlarını bile etkilemiştir. Teknolojinin olmadığı dönemlerde, besinlerin vücutta ne tür etkiler yarattığını belirleyen özel reçeteler sunmuş ve bu bilgilerin insan sağlığı üzerindeki etkileri büyük olmuştur. İşte İbn-i Sina’nın sağlık önerilerinden bazıları:

Kuşkonmaz: Vücudu Yenileyen Besin

Kuşkonmaz, protein bakımından zengin olup düşük kalorili ve karbonhidrat açısından düşüktür. Potasyum, folat, vitamin A, C ve B vitaminleri ile niasin, fosfor ve sodyum açısından da zengindir. Alkalin özellikleri sayesinde vücudu güçlendirir.

Badem: Cilt İçin Doğal Yenileyici

Badem, E vitamini açısından zengin olup cildin yenilenmesine yardımcı olur. Özellikle badem yağı, sivilce ve lekelerin iyileşmesine destek olabilir.

Kereviz Tohumu: İdrar Yollarını Temizleyici

Kereviz tohumları, mesane ve idrar torbasının çalışmasını destekler. İbn-i Sina, bu besinin idrar yollarını temizleme üzerindeki olumlu etkilerini vurgular ve modern araştırmalar da bu etkileri doğrular.

Elma: Kalp ve Damar Sağlığı İçin

Elma, içeriğindeki salisilik asitler sayesinde damarları güçlendirir, kalp ve damar hastalıklarını önler ve kalp kasını yeniler.

Kuru Üzüm: Ağrılara Doğal Çözüm

Kuru üzüm, kemik ve kas ağrılarını hafifletir ve vücut ağrılarını azaltmak için önerilir.

Çam Fıstığı: Sinir Sistemi ve Kolajen

K vitamini bakımından zengin olan çam fıstığı, kısmi veya yüz felci geçirmiş kişiler için tavsiye edilir. Ayrıca, C vitamini içeriğiyle hücresel bozulmaları onarır.

Karnabahar: Toksinleri Arındıran Besin

Kaynatılmış karnabahar, karaciğerin çalışmasını destekler ve toksin birikimini önler.

Kabak Suyu: Tansiyonu Dengeleyen İçerik

İbn-i Sina, yüksek tansiyona karşı etkili olan kabak suyunu önerir. Kanı dengeleyici özellikleri ile bilinir.

Isırgan Otu: Virüslerle Mücadele

Isırgan otu, boğaz ve akciğerlerdeki mukozayı nemlendirir ve virüslerin hücrelere yapışmasını engeller.

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