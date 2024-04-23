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Kadın - Aile İbn-i Sina önermişti: Saç çıkarma yöntemleri var! Saçlarınız ekmeden çoğalabilir... Önerdiği şifalı besinler
Kadın - Aile

İbn-i Sina önermişti: Saç çıkarma yöntemleri var! Saçlarınız ekmeden çoğalabilir... Önerdiği şifalı besinler

Yeniakit Publisher
2024-04-23 23:04:00 - 2024-04-23 23:06:29
İbn-i Sina önermişti: Saç çıkarma yöntemleri var! Saçlarınız ekmeden çoğalabilir... Önerdiği şifalı besinler

Dünyada erken tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, önerileri ve tavsiyeleriyle günümüze ışık tutarken saç dökülmesi ve saçtaki kepek sorununu önleyen önerisi dikkat çekti. İşte saç dökülmesini durduran yöntemler...

Verdiği sağlık öğütleri ile tıp tarihinin önemli isimlerinden biri olan İbni Sina yöntemleri günümüzde halen kullanılmakta ve faydası görülmektedir. İbni Sina’nın sağlık üzerine verdiği öğütler özellikle de eski kuşak insanlar arasından oldukça sevilmektedir ve yaygındır. Saç dökülmesi çoğu kişide görünen sorunların başında gelmektedir. Hem kadın hem de erkeklerde sıkça görülen bu problem için İbni Sina öğütlerini sizler için derledik.

İbn-i Sina Saç Çıkarma Yöntemleri

Çok fazla bilinmeyen bir ot türü olan Şahtare bitkisi saç dökülmesini engellemektedir. İbn-i Sina saçı dökülen kişiler ister bu bitkiyi yesin ister saçına sürsün demiştir.
Salataların vazgeçilmezlerinden biri olan turpu yemek veya suyunu saçlarınıza sürmek de saç dökülmesini engellemektedir.
Sarımsağı sirkeli suda bekletin. Daha sonra iyice ezip dövün ve bunu saç diplerinize sürüp bekletin. Bu yöntemi düzenli olarak yaptığınızda saç dökülmesi duracak ve yeni saç çıkması artacaktır.

Soğanı ikiye bölüp saçların döküldüğü yere ovarak masaj yapın. Soğan ve sarımsak kıl, tüy çıkmasını tetikleyip saç dökülmesini engellemektedir.
Bir çay bardağı bal ile bir adet yumurtanın sarısını karıştırıp saç diplerinize sürün.

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