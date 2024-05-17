İbn-i Sina binlerce yıl önce reçeteyi verdi: Kan şekeriniz yerle yeksan olacak... O ilk sırada yer aldı

İbn-i Sina, şeker hastalığının tedavisinde yeni bir yaklaşım sunuyor. Ünlü hekim, sabah kahvaltısından yarım saat önce ve yarım saat sonra belirli bir bitkinin tüketilmesini öneriyor. Bu bitkinin kan şekeri seviyelerini dengeleyerek kişilere nefes aldıracağına inanan İbn-i Sina, şeker hastalarına yönelik sağlık faydalarını detaylı bir şekilde açıklıyor. İddiasına göre, tek bir bardak bile belirgin sonuçlar sağlayabilir..

Bin yıl öncesinin büyük hekimlerinden İbn-i Sina, tıp alanında öngörüleri ve önerileriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde yer alan öneriler arasında, şeker hastalarına yönelik kara hindiba otu da yer alıyor.

Bu önerisine göre, kara hindiba otunun şeker hastalarına destek sağladığına inanılıyor. Otun tüketimi için ise kahvaltıdan yarım saat önce ve yarım saat sonra en uygun zaman olarak öneriliyor..İbn-i Sina'nın önerdiği kara hindiba çayı, hazırlanışı oldukça basit bir tarife sahip. İnce kıyılmış kara hindiba kökü, akşamdan su bardağı dolusu suya ekleniyor ve sabah kaynama derecesine kadar ısıtılıp süzülüyor..Bu çayın ardışık olarak kahvaltı öncesi ve sonrasında tüketilmesi, şeker hastalarının kan şekerine olumlu etki yapacağına inanılıyor..

Ayrıca, kara hindiba otunun farklı kullanım şekilleri de öneriliyor. Kökleri ve yapraklarından hazırlanan bitki salatası, sağlığa faydalarının daha geniş bir yelpazede değerlendirilmesine olanak sağlıyor..

Özellikle çiçek saplarının ayrılarak çiçekleriyle birlikte tüketilmesi, günde 5-10 adet olarak öneriliyor..

İbn-i Sina'nın bu önerileri, modern tıp bilimine kıyasla farklılık gösterse de, geçmişten gelen bu tür önerilerin günümüzde de ilgi gördüğünü görmekteyiz. Tıbbın evrildiği noktayı anlamak adına İbn-i Sina gibi öncülerin görüşlerine bakmak, sağlık konularında daha geniş bir perspektif sunabilir..

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