İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi: Limon kabuklarını böyle kullanın! Uykusuzluk için gerçekten işe yarıyor

İbn-i Sina asırlar öncesinden yazdığı şifa kitaplarında pek çok farklı sağlık sorununa karşı çözüm önerisinde bulundu. Ayrıca ünlü hekim, kabuklu besinlerin faydalarını da değindi. Bu noktada etinden çok kabuğunda şifa olan besinler arasında, limon kabuklarını işaret etti.

İBN-İ SİNA'NIN UYKUSUZLUK İÇİN ÖNERİSİ! 24 SAAT KORUMA SAĞLAYACAK!

İbn-i Sina uykusuzluk sorununa karşı asırlar öncesinden limon kabuklarını önerdi. İşte limon kabuklarının faydalarından bazıları şu şekilde;

Yatılan yere limon kabukları koyulursa, solunum yolu ile akciğerlerin C vitamini almasını sağlayabilir.

Solunum yollarını temizleyebilen limon kabukları, evdeki tozlu hava dengesinin korunmasında yardımcı olabilir.

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İbn-i Sina'nın da önerdiği limon kabukları, sinirleri uyararak beynin fonksiyonel olarak çalışmasını gerçekleştirebilir. Beyin uyarıcıları açıldığında rahat bir uyku çekilebilir.

LİMON KABUKLARININ DİĞER FAYDALARI

İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği limon kabukları kurutulduktan sonra çay yapılarak tüketilebilir. Ayrıca bu şekilde tüketilmesi, grip ve enfeksiyona karşı faydalı olabilir. Öte yandan gün içinde düzenli olarak tüketildiğinde, kandaki şeker ve kolesterol seviyesinin dengelenmesinde yardımcı olabilir. Bunun sonucunda ise, damar ve kalp sorunlarının yaşanma riskini azaltabilir.

İbn-i Sina'nın da önerdiği limon kabukları yıkandıktan sonra tüketilirse, bağırsakların çalışma hızını artırabilir. Bunun yanı sıra lif ve asit kaynağı olarak görülen söz konusu kabuklar, bağırsakların temizlenmesinde yardımcı olabilir.

Dikkat: Alerji etkisi oluşabilecek ya da farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak yukarıdaki limon yöntemini tercih etmeleri gerekir.