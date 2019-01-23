İbn Haldun’dan “Gülümse çekiyorum” projesi

İbn Haldun Üniversitesi Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü, “Gülümse çekiyorum” isimli proje kapsamında, ortopedik engelli gençlere fotoğrafçılık eğitimi veriyor.

Fotoğraf makinesi ihtiyacını karşılamak amacıyla yola çıkan kulüp, proje kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından kurulan Engelliler Sarayı’nda her hafta 7 ortopedik engelli gence fotoğrafçılığı öğretiyor.

Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı İrem Sülük, engelli olmanın kişinin fotoğraf çekmesine engel olabileceği düşüncesini kabul etmediklerini belirterek, “İnsanların hayatlarına dokunmanın verdiği huzur, başka hiçbir yerde bulunmuyor. Onlara bu eğitimi vererek, belki de ileride ellerine bir meslek geçmesini sağlıyoruz. Belki de streslerini atabilecekleri bir hobileri oluyor. Nihayetinde ‘Gülümse çekiyorum’, hem onları hem bizi gülümsetiyor. Derslerde çektiğimiz fotoğraflarda hepimizin yüzü gülüyor” ifadelerini kullandı.

Derslerin hem teorik hem de uygulamalı olarak devam ettiğini aktaran Sülük, çalışmalarını bir sergide düzenleyeceklerini belirterek, “Arkadaşlarımız, bir şeyler başarmış engelli insanların fotoğraflarını çekerek, güzel bir sergi açmak suretiyle bir başarıya imza atacak” dedi.