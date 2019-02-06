İbn Haldun’da ‘Açmazlar ve Zorluklar’ tartışılacak

İbn Haldun Üniversitesi, 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde 5. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak. “İktidar, İktisadi Kalkınma ve Ahlak: Açmazlar ve Zorluklar” üst başlığıyla düzenlenecek 5. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu’nda şu sorulara cevap aranacak: Ahlak, sürdürülebilirlik ve hakkaniyeti koruyan bir ekonomik kalkınma modeli geliştirmek mümkün müdür? Toplumlar, bir yanda ekonomik kalkınma diğer yanda sosyal adalet ve ahlaki değerler arasında bir seçim yapmak zorunda mıdır? İbn Haldun’un bakış açısıyla, küresel pazarların eşi benzeri görülmemiş büyümesi nasıl açıklanabilir? Diğer taraftan, hâkim ilerleme ve büyüme göstergeleri dışında kalan bir ekonomik model, yüksek ahlakı garanti eder mi? Sempozyumda iktidar, iktisadi kalkınma ve ahlak arasındaki paradoksal ilişki güncel boyutlarıyla ele alınacak. Sempozyumun temel amaçlarından birisi de, ekonomik ilerleme ile ahlak arasındaki aktüel ilişkileri anlamak için İbn Haldun’un teorik yaklaşımları ve kavramsal çerçevelerini analitik araçlar olarak günümüz koşul ve durumlarına uygulamak olacak.