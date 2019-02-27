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İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri ABD'de

Üniversitenin 20'den fazla öğrencisi, ABD'deki George Mason Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "2018-2019 Akademik Yılı Yoğunlaştırılmış Kış Programları" kapsamında, dünyaca ünlü akademisyenlerden ders alma imkanı buldu- İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk:"Bizim öğrencilerimiz geleceğin küresel çapta başarılar peşinde koşan sosyal bilimcileri olmaya aday. Bu program vesilesiyle öğrencilerimiz, alanlarında dünya çapında kendilerini ispat etmiş akademisyenlerle irtibat kurabilmek için becerilerini geliştiriyorlar"

27 Şubat 2019 Çarşamba 21:49
İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri ABD'de

NEW YORK (AA) - İbn Haldun Üniversitesinin hazırlık sınıfını başarıyla bitiren 20'yi aşkın öğrenci, bir yandan ABD'nin önde gelen okullarından George Mason Üniversitesinde ders alırken, bir yandan da yabancı dillerini geliştirme ve ülkenin önemli yerlerini gezme fırsatı yakaladı.

İbn Haldun Üniversitesinin, ABD'nin önemli üniversitelerinden George Mason Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği "2018-2019 Akademik Yılı Yoğunlaştırılmış Kış Programları"nın ilki kapsamında 20'yi aşkın öğrenci, bir aylık program için 2 Şubat'ta ABD'ye geldi.

Hazırlık sınıfını başarıyla bitiren ve tamamen ücretsiz programdan faydalanan öğrenciler, George Mason Üniversitesinin kampüsünde hem üniversitede hem de yakındaki akademik kurumlardaki dünyaca ünlü öğretim görevlilerinden dersler aldı.

- Sosyal geziler düzenlediler

Sosyal ve beşeri bilimlerin güncel ve önemli meseleleri hakkında atölye çalışmaları ve seminerlere katılan öğrenciler, Washington'daki Beyaz Saray, Kongre binası, New York gibi ülkenin doğu yakasında yer alan bazı şehirler ile ülkedeki uluslararası düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etti.

Program kapsamında, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) iş birliğiyle öğrenciler için siyaset bilimi seminerlerinin yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk ve birçok akademisyen, öğrenciler için İngilizce seminerler düzenledi.

- "Öğrencilerimiz geleceğin sosyal bilimcileri olmaya aday"

Prof. Dr. Recep Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'deki seçkin akademik, entelektüel ve toplumsal paydaşlarıyla iş birliği yaparak, İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerinin ruhsal, duygusal ve entelektüel gelişimlerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Programın son derece önemli olduğunu vurgulayan Şentürk, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz geleceğin küresel çapta başarılar peşinde koşan sosyal bilimcileri olmaya aday. Bu program vesilesiyle öğrencilerimiz, alanlarında dünya çapında kendilerini ispat etmiş akademisyenlerle irtibat kurabilmek için becerilerini geliştiriyor, ABD'de sosyal bilim alanlarında son gelişmelerden haberdar oluyorlar. Ayrıca, İngilizce Araştırma ve Yazma Teknikleri gibi başlıklarda uzmanların gözetiminde seminer ve atölye çalışmaları yapıp, kurumsal gezi ve akademik ziyaretler yapıyorlar."

Öğrencilerin uluslararası bilgi, görgü, yetenek ve eğitimlerini geliştirmek ve kariyerleri için daha bilinçli bireyler olmaları amacıyla düzenlenen program, yaz döneminde de devam edecek.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 21:49
  1. George Mason Üniversitesi
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