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İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri ABD yaz okulunda

2018-2019 akademik yılı İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri, George Mason Üniversitesi ve SETA-DC iş birliği ile dördüncüsü düzenlenen ABD yaz okulu programına katılmak üzere yola çıktı

02 Temmuz 2019 Salı 14:31
İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri ABD yaz okulunda

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi'nde (İHÜ) 2018-2019 akademik yılı İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler, George Mason Üniversitesi ve SETA-DC iş birliği ile dördüncüsü düzenlenen ABD Yaz Okulu programına katılacak.

İHÜ açıklamasına göre, öğrenciler, ABD yaz okulu programına katılmak üzere yola çıktı. İHÜ Uluslararası Ofis Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2019 yılı yoğunlaştırılmış ABD yaz okuluna katılan başarılı öğrenciler, önemli düşünce kuruluşları ve üniversitelerde uzman ve akademisyenlerle bir araya gelecek, geleceğe yönelik vizyoner bakış açısı kazanacak.

Açıklamada görüşlerine İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk, ABD'nin önde gelen üniversite ve kurumları ile iş birliği yapılarak öğrencilerin entelektüel açıdan gelişmelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, "Küresel ölçekte geleceğin sosyal bilimcileri olmaya aday öğrencilerimize, ABD'de sosyal bilim alanındaki araştırmalardan haberdar olma, İngilizce araştırma ve yazma teknikleri gibi konularda seminer ve atölye çalışmalarına katılma imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Program

Verilen bilgiye göre, bir aylık yaz okulu süresince öğrenciler, dünya siyaseti, ekonomisi ve sosyal politikalar üzerine çeşitli seminerlere katılacak, dünyaca ünlü akademisyenler ve stratejistlerin gözetiminde okumalar yapacak.

Beyaz Saray, Amerikan Kongre Binası ve Smithsonian Müzesi gibi Washington’da bulunan önemli mekanları da ziyaret edecek olan öğrenciler, bu süre zarfında hem dillerini geliştirecek hem de akademik yetkinliklerini artıracak. ABD yaz okulunda öğrencilerin ulaşım ve konaklama dahil tüm giderleri, İbn Haldun Üniversitesi tarafından karşılanıyor.

İbn Haldun Üniversitesi, öğrencilerini küresel rekabete hazırlamak amacıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde eğitim veriyor. Uluslararası bağımsız "Edexcel-Pearson Assured" kurumu tarafından uluslararası düzeyde akredite edilen İbn Haldun Üniversitesi Diller Okulu'nda öğrenciler, diğer üniversitelerin aksine 5 kurluk İngilizce dil eğitimi alıyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:31
  1. ABD Yaz Okulu
  2. İbn Haldun Üniversitesi

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