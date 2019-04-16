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"İblis" oyunu yarın akşam sahnelenecek

16 Nisan 2019 Salı 13:10
"İblis" oyunu yarın akşam sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Hüseyin Cavid'in yazdığı, Melahat Abbasova'nın yönettiği "İblis" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konulan oyunun ilk gösterimi, yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Hilmi Zafer Şahin ile Melahat Abbasova'nın çevirdiği eserde Aslı Akın Narcı, Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Çağatay Palabıyık, Elif Özcan, Emel Bertan, Emre Narcı, Erhan Özçelik, Erol Ayvaz, Hasip Tuz, İskender Bağcılar, Mazlum Kiper, Melisa Demirhan, Oğuzhan Oğuz, Ozan Akif Serman, Ömer Naci Boz, Rıdvan Çelebi, Samet Hafızoğlu, Samet Silme, Sefa Turan, Sinem Yoldaş ve Şenay Bağ rol alacak.

Eserin konusu kısaca şöyle:

"I. Dünya Savaşı'nın sonu yaklaşmakta, yerkürenin her yanı acı ve kanla biçimlenmekteydi. Özellikle de Orta Doğu coğrafyası ve hatta Bağdat yakınları. Yüzbinlerce insan topraklarından koparılmış, düşleri ve umutları savrulmuş, yaşamlarını kaybetmişti. Yarından tek beklenti yok ederek var olmaktı… İnsanın ürettiği felsefi birikimler, dünya görüşleri, inançlar, bu yok oluşun önünü kesemiyor, hatta insanın insana yaptığı kötülüğün çıkış noktası oluyordu. Dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllardır birlikte yaşadığı halkların ihanetine uğramış, askerler, aydınlar, coğrafyanın giderek kaybedeni haline gelen halk, olan-bitenin hesabını sormakta kararlıydı. Bir başka deyişle, koşulların zorlamasıyla insanın içindeki 'İblis' bir kez daha dışarı çıkmakta, tüm insani değerleri yok etmekteydi. Ancak bir şey unutulmuştu, kin, hırs, nefret her yanı sarsa da insanın içini titreten aşk, tüm bunlara karşın kendine yol bulurdu."

Oyunun müziğini Aygün Samedzade yaparken, dramaturgisini Hilmi Zafer Şahin, sahne tasarımını Mehmet Emin Kaplan, kostüm tasarımını Ayşen Aktengiz Bayraşlı, ışık tasarımını Murat Özdemir, efekt tasarımını da Kadir Arlı üstlendi.

İblis, 20 Nisan, 24-27 Nisan tarihleri arasında yeniden Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izlenebilecek.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 13:10
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