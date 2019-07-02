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İBB’ye ait araçların Sakarya’da olduğu iddiası yalan çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçların büyük bölümünün Sakarya’nın Erenler ve Serdivan ilçelerinde bulunan asfalt şantiyesine çekildiği iddiası yalan çıktı.

02 Temmuz 2019 Salı 18:21
İBB’ye ait araçların Sakarya’da olduğu iddiası yalan çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçların büyük bölümünün Sakarya’nın Erenler ve Serdivan ilçelerinde bulunan asfalt şantiyesine çekildiği iddiası yalan çıktı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda araçların büyük bölümü Sakarya’nın Erenler ve Serdivan ilçelerinde bulunan asfalt şantiyesine çekildiği videosu sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan video sonrası, videonun çekildiği fabrikanın sahibi Oktay Canbul ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanladı.



“İnsanları yanlış bilgilendirmeselerdi”


Erenler ilçesinde temizlik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Oktay Canbul, yaptığı açıklamada, “Biz Türkiye’ye ve dünyaya özel üretim araçlar imal ediyoruz, ihracatımız da mevcuttur. Şuanda olan araçlar Türkiye’nin 81 ilinden gelen araçlar, buraya bakım için geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hiçbir aracı yok burada. Görülen araçlar diğer belediyelerin araçları. Şuan buradaki araçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin araçları değil. Burada onlarca şirketin aracı var. Görmüş olduğunuz yer, Sakarya’da herhangi bir belediyeye ait araç otoparkı da asfalt şantiyesi de değil, bizim kendi tapulu mülkümüzdür. Büyük ihtimal bir işgüzarın böyle bir hamlesi, yanlış bir haber çalışması yapmışlar. Keşke gelip bize sorsalardı, buradan geçerken araçtan video çekerek sosyal medyaya atıp insanları yanlış bilgilendirmeselerdi” dedi.



“Bu yalancılıktır, bu iftiradır”


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise yaptığı açıklamada, “Bende dün akşamdan beri takip ediyorum, öncelikle bir sosyal medya da başlayıp devam eden bir algı oluşturulmaya çalışılan haberi okuduk. Arkasından da bu işle ilgili doğru olmadığını, yanlış olduğunu Serdivan Belediyesinin böyle bir olayda geçmesinin doğru olmadığını ifade ettik. Bu nedenle bir tekzip yayınladık, tekzibi yayınlamakla beraber bugün baktığımız da sadece internet sitelerinde değil ulusal diye kendini adlandıran ulusal basının bir kısmında bu video yayınlanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin araçları üzerinden Sakarya’nın Serdiven ve Erenler ilçeleri başta olmak üzere bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların hiç birinin doğru olmadığını, yanlış haber olduğunu ve yalancılıkla belediyemizi ve diğer arkadaşlarımızı şehrimiz adına ortaya çıkarmış olmalarından dolayı üzüntü diyoruz. Bu haberi yapanların nereden bilgi almış, hangi akıl ve mantığa göre haberi yaptıklarını bilmiyorum. Tekzip yayınladıkları halde tekrardan devam ediyor olmaları ve ulusal basında tarafsızlık adına kendilerini sürekli başkalarını yandaş medya diye adlandırıp bugün de hep aynı sitelerin aynı haber kanallarının bu haberi yapıyor olmasını manidar buluyorum. Ben bunun bir iftira olduğunu, bir yalan olduğunu ve yalancılıkla bu milletin kafasını karıştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben isterdim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi devralmış olduğu belediyeyi; kendi envanter ve imkanlarını inceleyebilecek hangi aracın nerede olduğunu hangi aracın kimin tarafından kullanıldığını ve hangi araçların nerelere dağıtıldığını çok rahat tespit edebilirken bunları tespit etmeden birilerinin ortaya atmış olduğu bir yalanın üzerine sessizliğe bürünmüş ve bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başka taraflarda var mıdır yok mudur özellikle Sakarya’da Serdivan Belediyesinde böyle bir aracın olmadığını ve Serdivan Belediyesinde böyle bir araç parkının olmadığını ortaya koymalarını beklerdim. Açıkçası haberi yapan yalancıların yalanına takılarak onların da sessizliğe bürünmesini yadırgadım. Bu yalancılıktır, bu iftiradır, bu belediyemiz ve Serdivan’ımızı töhmet altında bırakmaktır. Bunun arkasından bu haberlere devam edenler varsa haklarında yasal işlem başlattığımızı ve sürdüreceğimizi belirtiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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