İBB’nin 'Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze' satışları yarın başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze” satışlarına yarın başlıyor. İstanbul genelinde kurulan tanzim satış noktaları hakkında İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, basın mensuplarına açıklama yaptı.10 Şubat 2019 Pazar 21:26
Baraçlı, “İstanbul’un 50 farklı noktasında tanzim satış noktası oluşturduk. Ürünlerimizi, tarladan aldığımız fiyata vatandaşlara sunacağız. İlk etapta domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olacak. Satışlar yarından itibaren başlıyor” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine halka ucuz fiyata sebze satışı yapacak tanzim satış noktaları için hazırlıklarını tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteğiyle İstanbul genelinde tanzim satış noktaları kuruldu. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı Aksaray Meydanı’ndaki tanzim satış noktasını basına tanıttı ve açıklama yaptı.
BARAÇLI: “TARLADAN ALDIĞIMIZ FİYATA SATACAĞIZ”
Ürünlerin, tarladan alınan fiyata vatandaşa satılacağı söyleyen Baraçlı, “Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz tanzim satış noktaları ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul’un 50 farklı noktasında, büyük çadırlarda vatandaşlarımıza sebze satışı gerçekleştireceğiz. Biz bu satışları gerçekleştirirken ürünleri tarladan aldığımız fiyata vatandaşlarımıza sunacağız. Ürünlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım Kredi Birliği’nde temin edilecek. Satışlarımız yarın sabah itibariyle eş zamanlı olarak başlayacak” dedi.
BARAÇLI: “BEZ ÇANTALAR ÜCRETSİZ VERİLECEK”
Tanzim noktalarında satılacak ürünlerin kaliteli olmasına özen gösterileceğini vurgulayan Baraçlı, “Tanzim satış noktalarında yazarkasa sistemlerimiz kuruldu. Sıfır Atık projesine destek olmak amacıyla kağıt keseler ve bez çantalar kullanıyoruz. Bunlar ücretsiz olacak. Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, Beltur’un da katkısıyla 50 noktada aktif çalışmalarımız devam edecek. Her bir noktada Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı ekipler ve Zabıtalar da hazır bulunacak. Satışını gerçekleştireceğimiz ürünlerin kalitesine de son derece dikkat ediyoruz. Böylece vatandaşlarımıza temiz, leziz ürünler sunacağız. Tabi ki en önemli unsur vatandaşlarımızdan gelecek talep doğrultusunda ürünlerin teminini sağlayabilmek, Bakanlığımızın da desteğiyle bu talebi karşılamaktır. Bu sayede herkesin desteği ve gayretiyle “Enflasyonla Topyekün Mücadele” etmiş olacağız” diye konuştu.
TANZİM SATIŞ NOKTALARI NEREDE?
34 İLÇEDE 5O FARKLI NOKTADA TANZİM SATIŞ NOKTALARI;
1KAĞITHANE MEYDANI
2MECİDİYEKÖY MEYDANI
3AVCILAR MEYDANI
4KADIKÖY MEYDANI
5BAKIRKÖY MEYDANI
6AKSARAY MEYDANI
7EMİNÖNÜ MEYDANI
8TAKSİM MEYDANI
9KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
10BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
11BAYRAMPAŞA MEYDANI
12BAĞCILAR MEYDANI
13GÜNGÖREN MEYDANI
14SULTANBEYLİ MEYDANI
15SULTANGAZİ MEYDANI
16GOP MEYDANI
17SARIYER MEYDANI
18BEŞİKTAŞ MEYDANI
19ÜSKÜDAR MEYDANI
20ŞİRİNEVLER MEYDANI
21KARTAL MEYDANI
22MALTEPE MEYDANI
23PENDİK MEYDANI
24TUZLA MEYDANI
25SANCAKTEPE MEYDANI
26ÜMRANİYE MEYDANI
27ESENLER MEYDANI
28ESENYURT MEYDANI
29ÇEKMEKÖY MEYDANI
30K.ÇEKMECE MEYDANI
31ZEYTİNBURNU MEYDANI
32BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
33BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
34BÜYÜKÇEKMECE
35EYÜPSULTAN MEYDAN
36ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
37BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
38ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
39FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
40BOSTANCI LUNAPARK
41PENDİK SAHİL MEYDAN
42HALKALI MEYDAN
43ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
44ATAŞEHİR MEYDAN
45İSTİNYE İSPARK
46ZEYTİNBURNU AVM
47ALİBEYKÖY SİLAHTAR
48HALİÇ
49BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
50ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
YORUM YAZ