İBB’nin 'Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze' satışları yarın başlıyor

Baraçlı, “İstanbul’un 50 farklı noktasında tanzim satış noktası oluşturduk. Ürünlerimizi, tarladan aldığımız fiyata vatandaşlara sunacağız. İlk etapta domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olacak. Satışlar yarından itibaren başlıyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine halka ucuz fiyata sebze satışı yapacak tanzim satış noktaları için hazırlıklarını tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kampanyasına destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteğiyle İstanbul genelinde tanzim satış noktaları kuruldu. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı Aksaray Meydanı’ndaki tanzim satış noktasını basına tanıttı ve açıklama yaptı.

BARAÇLI: “TARLADAN ALDIĞIMIZ FİYATA SATACAĞIZ”



Ürünlerin, tarladan alınan fiyata vatandaşa satılacağı söyleyen Baraçlı, “Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz tanzim satış noktaları ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İstanbul’un 50 farklı noktasında, büyük çadırlarda vatandaşlarımıza sebze satışı gerçekleştireceğiz. Biz bu satışları gerçekleştirirken ürünleri tarladan aldığımız fiyata vatandaşlarımıza sunacağız. Ürünlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım Kredi Birliği’nde temin edilecek. Satışlarımız yarın sabah itibariyle eş zamanlı olarak başlayacak” dedi.

BARAÇLI: “BEZ ÇANTALAR ÜCRETSİZ VERİLECEK”



Tanzim noktalarında satılacak ürünlerin kaliteli olmasına özen gösterileceğini vurgulayan Baraçlı, “Tanzim satış noktalarında yazarkasa sistemlerimiz kuruldu. Sıfır Atık projesine destek olmak amacıyla kağıt keseler ve bez çantalar kullanıyoruz. Bunlar ücretsiz olacak. Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, Beltur’un da katkısıyla 50 noktada aktif çalışmalarımız devam edecek. Her bir noktada Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı ekipler ve Zabıtalar da hazır bulunacak. Satışını gerçekleştireceğimiz ürünlerin kalitesine de son derece dikkat ediyoruz. Böylece vatandaşlarımıza temiz, leziz ürünler sunacağız. Tabi ki en önemli unsur vatandaşlarımızdan gelecek talep doğrultusunda ürünlerin teminini sağlayabilmek, Bakanlığımızın da desteğiyle bu talebi karşılamaktır. Bu sayede herkesin desteği ve gayretiyle “Enflasyonla Topyekün Mücadele” etmiş olacağız” diye konuştu.

TANZİM SATIŞ NOKTALARI NEREDE?

34 İLÇEDE 5O FARKLI NOKTADA TANZİM SATIŞ NOKTALARI;

1​KAĞITHANE MEYDANI​

2​MECİDİYEKÖY MEYDANI​

3​AVCILAR MEYDANI​

4​KADIKÖY MEYDANI​

5​BAKIRKÖY MEYDANI​

6​AKSARAY MEYDANI​

7​EMİNÖNÜ MEYDANI​

8​TAKSİM MEYDANI​

9​KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI​

10​BEYLİKDÜZÜ MEYDANI​

11​BAYRAMPAŞA MEYDANI​

12​BAĞCILAR MEYDANI​

13​GÜNGÖREN MEYDANI​

14​SULTANBEYLİ MEYDANI​

15​SULTANGAZİ MEYDANI​

16​GOP MEYDANI​

17​SARIYER MEYDANI​

18​BEŞİKTAŞ MEYDANI​

19​ÜSKÜDAR MEYDANI​

20​ŞİRİNEVLER MEYDANI​

21​KARTAL MEYDANI​

22​MALTEPE MEYDANI​

23​PENDİK MEYDANI​

24​TUZLA MEYDANI​

25​SANCAKTEPE MEYDANI

26​ÜMRANİYE MEYDANI​

27​ESENLER MEYDANI

28​ESENYURT MEYDANI

29​ÇEKMEKÖY MEYDANI

30​K.ÇEKMECE MEYDANI

31​ZEYTİNBURNU MEYDANI

32​BAHÇEŞEHİR 1.KISIM

33​BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI

34​BÜYÜKÇEKMECE

35​EYÜPSULTAN MEYDAN

36​ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ

37​BEYKOZ KAVACIK MEYDAN

38​ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE

39​FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN

40​BOSTANCI LUNAPARK

41​PENDİK SAHİL MEYDAN

42​HALKALI MEYDAN

43​ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK

44​ATAŞEHİR MEYDAN

45​İSTİNYE İSPARK

46​ZEYTİNBURNU AVM

47​ALİBEYKÖY SİLAHTAR

48​HALİÇ

49​BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ

50​ESENLER 100.YIL MAHALLESİ