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İBB’nin sponsor olduğu 'Istanbul Photo Awards 2018'in en iyileri Ankara'da sergilenecek

Anadolu Ajansı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2018’de ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, İstanbul’dan sonra Ankara’da da sergilenecek.

14 Eylül 2018 Cuma 08:55
İBB’nin sponsor olduğu 'Istanbul Photo Awards 2018'in en iyileri Ankara'da sergilenecek

Anadolu Ajansı'nın (AA); İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) sponsorluğunda düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışmasında ödül alan 80 fotoğraf, Ankara’da açılacak sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yüksek Hızlı Tren Garını bünyesinde bulunduran ATG Alışveriş Merkezi’nde 13 Eylül 2018 Perşembe günü (Bu akşam) açılacak olan Istanbul Photo Awards 2018 sergisi, bir ay süreyle gezilebilecek. Sergi Mayıs ayında ilk olarak İstanbul’da İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın katıldığı bir törenle açılmış ve vatandaşlardan yoğun ilgi görmüştü.

37 BİN FOTOĞRAF DEĞERLENDİRİLDİ

Istanbul Photo Awards 2018 “Yılın Fotoğrafı” ödülünü Bosnalı foto muhabir Damir Sagolj’un Reuters için Bangladeş’te çektiği “Çocuk” adlı fotoğraf kazanmıştı.

Yarışmada; haber, spor, portre, doğa ve çevre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirildi. İlk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, 125 ülkeden 37 bin fotoğraf başvurusu oldu. 22 ülkeden 27 fotoğrafçının eserleri beğenilerek ödüllendirildi.

ULUSLARARASI JÜRİ

Yarışmada jüri olarak Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, Getty Images'in ödüllü spor baş fotoğrafçısı Cameron Spencer, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer almıştı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:55
  1. Ankara
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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