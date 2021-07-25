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Gündem İBB'nin restorasyonunda skandal! Abdülhamid tuğrasına yer verilmedi
Gündem

İBB'nin restorasyonunda skandal! Abdülhamid tuğrasına yer verilmedi

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) restore edilen Hamidiye Çeşmesi'nde, orijinalinde bulunan Abdülhamid tuğrasına yer verilmemesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 11:24:00 - 2021-07-25 11:42:24
İBB'nin restorasyonunda skandal! Abdülhamid tuğrasına yer verilmedi

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Yetkililerden bunun hesabının ağır bir şekilde sorulmasını kamuoyu ve Osmanoğlu ailesi adına talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İBB'nin, Beşiktaş Yıldız'da Sultan Abdülhamid Han'ın 1902 yılında yaptırdığı Hamidiye Çeşmesi'nin üzerindeki tuğrayı restorasyon bahanesiyle yerine koymadığını aktardı.

Bu uygulamaya tepki gösteren Osmanoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun adı barbarlıktır, bunun adı vandallıktır, bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır. Yetkililerden bunun hesabının kanun nezdinde ağır bir şekilde sorulmasını kamuoyu ve Osmanoğlu ailesi adına talep ediyorum. Sizin gücünüz ancak taşlardan dedemin tuğrasını silmeye yeter, bu necip milletin yüreğinden dedemin sevgisini silmeye asla ve kat'a yetmez."

Yıldız hamidiye çeşmesi hakkında

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1902 yılında yaptırılan çeşme, Beşiktaş Yıldız Caddesi'nde yer alıyor. Yıllar içerisinde tahrip olan ve orijinalinde bulunan Abdülhamid tuğrası silinen çeşme, İBB tarafından restore edildi. Restorasyonu tamamlanan çeşmede, orijinalinde bulunan tuğraya yer verilmediği görüldü.

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Yorumlar

Sancak

restorasyon icin degil, sirf pislik icin is yapan bir belediye anlayisi bu kafirlerin. Tam ecdad düsmani yunan tohumlari bunlar.
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Rabia Zafer

Bunlar İyice Azıttılar Artık Kesinlikle Hesap Sorulmalıdır.
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