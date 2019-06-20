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İBB’nin ödüllü projesi muhtar bilgi sistemi ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 39 ilçedeki tüm muhtarlara hızlı hizmet için oluşturduğu “Muhtar Bilgi Sistemi” (MBS), 3,5 yılda 50 bini aşkın başvuru aldı, bunların yüzde 97’si çözüme kavuşturuldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:29
İBB’nin ödüllü projesi muhtar bilgi sistemi ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 39 ilçedeki tüm muhtarlara hızlı hizmet için oluşturduğu “Muhtar Bilgi Sistemi” (MBS), 3,5 yılda 50 bini aşkın başvuru aldı, bunların yüzde 97’si çözüme kavuşturuldu. Muhtarlar ellerindeki tabletler ile İBB’nin 25 daire başkanlığı, 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine anında ulaşabiliyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü, muhtarlarla iletişimin hızlı bir şekilde sağlanması ve mahallelerin sorunlarının kısa sürede çözümlenmesi amacıyla Muhtarlık Bilgi Sistemini (MBS) 2016 yılında hayata geçirdi. 39 ilçede bulunan 959 mahalle muhtara içinde MBS yazılımının bulunduğu tabletler hediye edildi.



Muhtarlar mahallenin sorunlarını anlık bildirebiliyor


Muhtar Bilgi Sistemi ile İstanbul’un 959 mahallesinde yaşanan her türlü problem, mahallenin görüşleri, istekleri anlık olarak İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne iletilebiliyor. Muhtarların tabletler aracılığıyla gönderdiği fotoğraf ve konum bilgisi ile hızlı ve etkili çözüm sağlanıyor ayrıca detaylı bilgi mahalle muhtarının tabletine iletiliyor.


Bu uygulama üzerinden İBB’nin 25 daire başkanlığı; 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine açılabiliyor. 2019 yılında hazırlanan yeni yazılımla İBB’nin yanı sıra dış kurumlar da sisteme entegre edildi. Böylece muhtarların talepleri daha geniş bir hizmet alanı kullanılarak çözüme kavuşturulması sağlanıyor. İBB Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden muhtarlarla anlık iletişim de yapılabiliyor. Bu uygulama ile mahallelerinin en uç noktalarına kadar hızlı hizmet sağlanıyor. 2016 yılında hayata geçirilen projeye 2019 yılının ilk 6 ayı dahil olmak üzere 2 buçuk yılda 50 bini aşkın başvuru geldi. MBS aracılığıyla gelen muhtar taleplerinin yüzde 97’si hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturuldu.



MBS, en iyi uygulama dalında 2 ödül aldı


İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Muhtar Bilgi Sistemi projesi, yerel yönetimlerde yerel ile iletişimin en etkin uygulaması olarak iki ödül aldı. “Muhtarlık Bilgi Sistemi İle Her An Yanınızdayız” projesi Sağlıklı Kentler Birliği tarafından en iyi uygulama ödülünü alırken, BELHABER internet sitesi tarafından verilen ve belediye oscar’ları olarak bilinen Yerel Yönetim Proje Ödüllerinde de ödüle layık görüldü.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:29
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