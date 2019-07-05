İmamoğlu'na 'Canımı veririm size bilgileri vermem' demişti! İBB'nin kritik ismi görevden alındı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki veri kopyalama tartışmalarında "Canımı veririm size bilgileri vermem" sözleriyle gündeme gelen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından İBB'deki kritik bilgilerin yer aldığı verilerin kopyalatılması talimatını vermişti. O dönem İstanbul’un kozmik odasını kopyalama girişimini engelleyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut, görevden alındı. "Canımı veririm yine size bilgileri vermem" İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda verileri kopyalatmak isteyen İmamoğlu’nun talimatına karşı çıkan Selim Karabulut "Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem" demişti. İstanbul 4. İdare Mahkemesi başvuru sonucu veri incelemeye dair durdurma kararı almıştı.

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