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İmamoğlu'na 'Canımı veririm size bilgileri vermem' demişti! İBB'nin kritik ismi görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki veri kopyalama tartışmalarında "Canımı veririm size bilgileri vermem" sözleriyle gündeme gelen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:01
İmamoğlu'na 'Canımı veririm size bilgileri vermem' demişti! İBB'nin kritik ismi görevden alındı

CHP'li Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından İBB'deki kritik bilgilerin yer aldığı verilerin kopyalatılması talimatını vermişti. O dönem İstanbul’un kozmik odasını kopyalama girişimini engelleyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut, görevden alındı.

"Canımı veririm yine size bilgileri vermem"

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda verileri kopyalatmak isteyen İmamoğlu’nun talimatına karşı çıkan Selim Karabulut "Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem" demişti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi başvuru sonucu veri incelemeye dair durdurma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:01
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. selim karabulut

YORUM YAZ

  • Ali KOÇAli KOÇ8 dk önce
    BENCE DE ALINMALIYDI. SAYIN İMAMOĞLU'NUN KENDİ İSTEDİĞİ BÜROKRATLARLA ÇALIŞMA HAKKI VAR...
  • osmanosman9 dk önce
    vermesin tabı çünki yolsuzluklar ap acık ortadaydı yolsuzlukları sıldınız verdındın ama verdınız yınede

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