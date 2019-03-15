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İBB'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul 19" sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul’19” sona erdi.

15 Mart 2019 Cuma 21:45
İBB'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul 19" sona erdi

3 gün boyunca geleceğin teknolojik sistemlerine ilişkin fikirlerin, projelerin ve tasarımların konuşulduğu kongre; çok sayıda girişimci ve uluslararası firmalar ile binlerce yerli ve yabancı sektör profesyonellerine ev sahipliği yaptı. Kongrenin kapanış programına katılan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “3. Akıllı Şehir Fikir ve Proje Yarışması”nda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Dünya Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul’19” (World Cities Congress Istanbul’19) bugün sona erdi. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kongre 3 gün boyunca sektörün uluslararası paydaşlarını biraraya getirdi. Türkiye’de ve dünyada akıllı şehir dönüşümlerine öncülük eden yerli ve yabancı firmalar, geliştirdikleri yeni nesil akıllı sistemleri katılımcılara tanıtma fırsatı buldu. Girişimciler, uluslararası firmalar, yatırımcılar ile binlerce yerli ve yabancı sektör profesyonelinin katıldığı kongrede; geleceğin teknolojik sistemlerine ilişkin fikirler, projeler ve tasarımlar konuşuldu.

Fuarda; İBB iştirakleri İSBAK, İSTAÇ, İSPARK, BELBİM, İSTTELKOM, BİMTAŞ, ENERJİ AŞ, İSTON, İGDAŞ, METRO İSTANBUL, UGETAM ve MEDYA AŞ ile İETT, İSKİ ve ilgili daire başkanlıklarına ait stantlar yer aldı. İBB bünyesinde geliştirilen projeler katılımcılara tanıtıldı.

Kongrenin bugünkü kapanış programına İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, İBB Daire Başkanları, İBB iştirakleri Genel Müdürleri, uluslararası firmaların yetkilileri, yerli ve yabancı özel şirket temsilcileri, girişimciler, yarışmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.

BARAÇLI: “GELECEĞİN ŞEHİRLERİNİN TEMELİ BU KONGREDE ATILACAK”

Törende yaptığı konuşmada İBB’nin akıllı şehir sistemlerine büyük önem verdiğine vurgu yapan Baraçlı, “Bugün 4’üncüsünü düzenlediğimiz bu kongrenin gelecekte daha nice seneler gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz. 3 gün süren bu kongrede gerek girişimciler gerekse firmalar, yatırımcılar arasında birçok bilgi, tecrübe, fikir alışverişine ev sahipliği yapıldı. Dünya sürekli bir değişim içerisinde. Biz de bu değişim ve gelişim sürecini yerel yönetimlerde hayata geçirmeye önem veriyoruz. Şehirlerin daha yaşanabilir, refah ve konforlu olabilmesi için akıllı sistemlere önemli yatırımlar yapıyoruz. Belediye hizmetlerinde akıllı şehir sistemlerini, sıfır atık projelerini yürütürken vatandaşlarımızdan gelen talepleri sürdürülebilir şehir yaşamı anlayışı kapsamında uygulamaya gayret ediyoruz. Teknolojik şehirler her geçen gün artıyor. Geleceğin şehirlerinin temeli inşallah bu kongrede atılacaktır. Ülkemizin ekonomik anlamda kalkınması, Gayri Safi Milli Hasıla’nın artmasıyla birlikte sadece akıllı şehirlerle ilgili değil savunmaya sanayi başta olmak üzere birçok sektörde hızlı bir ilerleme kaydedildi. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği “Gönül Belediyeciliği” anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kapanış konuşmasının ardından “3. Akıllı Şehir Fikir ve Proje Yarışması”nda dereceye girenlere ödül takdim programına geçildi. Dereceye giren projeler ve proje sahipleri ise şöyle;

En İyi 1. Proje: “Karbonol-İzmaritten Yakıta” projesiyle Fevzi Kabak
Ödül: 20 bin TL + Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı

En İyi 2. Proje: “ENLIL-Dikey Eksenli Rüzgar Tirbünü” projesiyle Kerem Deveci, Sarp Papatya, Nazenin Güre, Baris Kırım, Cankat Süren, Kemal Şengüler
Ödül: 15 bin TL + Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı

En İyi 3. Proje: “Akıllı Trenler, Akıllı Metro, Akıllı Köprüler, Akıllı Asansör ve Merdivenler” projesiyle Prof. Dr. Tarık Özkul ve Dr. Halit Kaplan
Ödül: 10 bin TL + Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı

En İyi 3. Proje: “Step ON” projesiyle Semih Soy
Ödül: 10 bin TL + Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı

PROJE KATEGORİ ÖDÜLLERİ;

Akıllı Çevre Çözümleri Kategorisi Birincisi: “For Farming” projesiyle Levent Atlas
Ödül: 3 bin TL + BTM Üye Girişimcisi Olma Fırsatı

Akıllı Eğitim Çözümleri Kategorisi Birincisi: “Yapay Zeka Yardımıyla Sınıf Yoklama Sitemi” projesiyle İzmir Özel Bornova Koleji / Fatmanur Albayrak, Nilsu Çağla Hepsev ve Evren Ertüfekçi
Ödül: 3 bin TL + BTM Üye Girişimcisi Olma Fırsatı

Akıllı Enerji Çözümleri Kategorisi Birincisi: “Akıllı Faz Değişken Malzemeli Yoğunlaştırıcılı Güneş Paneli” projesiyle Bayram Devlet
Ödül: 3 bin TL + BTM Üye Girişimcisi Olma Fırsatı

Akıllı Sağlık Çözümleri Kategorisi Birincisi: “Biyonsensör” projesiyle Nanomed Diagnostik Biyoteknoloji Ar-Ge /Emine Saraç
Ödül: 3 bin TL + BTM Üye Girişimcisi Olma Fırsatı

Akıllı Ulaşım Çözümleri Kategorisi Birincisi: “Robust DYE” projesiyle Cavit Bayramlı
Ödül: 3 bin TL + BTM Üye Girişimcisi Olma Fırsatı

FİKİR ÖDÜLLERİ; 
En İyi 1. Fikir: “Sağlıklı Kal Şarjsız Kalma” projesiyle Şevval Tutar
Ödül: 3 bin TL + Tablet + BTM Ön Kuluçka Olma Fırsatı

En İyi 2. Fikir: “Futurelight” projesiyle Lütfi Emre Aşkın
Ödül: 2 bin TL + Tablet + BTM Ön Kuluçka Olma Fırsatı

En İyi 3. Fikir: “Bir Gözü Görmeyenler İçin Gözlük” projesiyle Sena Nehir
Ödül: Bin TL + Tablet + BTM Ön Kuluçka Olma Fırsatı

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 21:45
  1. İzmir
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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