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Kültür - Sanat

İBB'nin aldığı tablo hakkındaki gerçek açıklandı

Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Rifat Şahiner, mali sorunlar yaşadığını iddia ederek birçok hizmeti sekteye uğratan İBB'nin, 6.5 milyon TL'ye satın aldığı tablo hakkında, "Bu resim birkaç eskize bakılarak yapılmış potpuri bir kopyadır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 10:54:00 -
İBB'nin aldığı tablo hakkındaki gerçek açıklandı

Fatih Sultan Mehmed’in Gentile Bellini tarafından yapıldığı iddia edilen özel koleksiyondaki portresi geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaklaşık 7 milyon TL'ye satın alındı. Eser, Türkiye’ye getirildikten sonra açılacak bir müzede sergilenecek. Ancak portre hakkında tartışmalar devam ediyor. Bellini ve talebeleri tarafından yapılmayıp “kopya” olduğu belirtilen eserin, kim tarafından yapıldığı ve resimdeki ikinci figürün kimi tasvir ettiği esrarengizliğini koruyor. 

15. asırda İstanbul’a gelen Gentile Belli’nin 16 ay kaldığı Topkapı Sarayında meşhur Fatih portresinin yanında başka çizimler de yaptığını söyleyen ressam Prof. Dr. Rifat Şahiner, ressamın yaptığı eskizleri beraberinde Venedik’e geri götürdüğünü ifade etti.

"Bellini'nin elinden çıkmadığını kesin olarak söyleyebiliriz"

İBB tarafından satın alınan resmin Bellini veya öğrencileri tarafından yapılmış olma ihtimalinin düşüklüğüne vurgu yapan Prof. Dr. Şahiner “Yeni satın alınan resimdeki Fatih’in yüzü ve kavuğun ele alınış şekli de bana ustaca gelmedi. Özellikle Fatih’in yüzüne baktığımızda figürün Bellini’nin elinden çıkmadığını kesin olarak söyleyebiliriz. Çünkü İtalyan ressamın tarzına ve fırçasına hiç uymuyor. Beni birinci derece şüpheye sevk eden şey ise kavukların ele alınış biçimi oldu. Sanatçının hiçbir resminde de bu şekilde üç boyutlu algılanan bir kavuk yok. O atölyeden çıkan diğer ressamların eserlerinde de böyle bir üslup göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kesin bir şey söylemek zor ama ben bu resmin Bellini ve öğrenciler tarafından değil de sanatçının resimlerinden etkilenenler tarafından sonradan yapıldığını düşünüyorum” diyen Prof. Dr. Şahiner şöyle konuştu: Bellini’nin yetiştirdiği Giorgione, Tiziano ve Carpaccio gibi büyük sanatçıların bu şekilde bir eser üreteceğini düşünmüyorum. Bu resim birkaç eskize bakılarak yapılmış potpuri (harmanlama) bir kopyadır. Tablo, usta işi değil."

 

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Yorumlar

Yasemin

BENCE de o tablo asla orjinal olamaz.nokta
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8.5 milyon

Resme ödenen para £935.000* kur degiskenligine gore ortalama 8 milyon 450 bin TL. Arti, sigortasi nakliye ucreti araci kişi/kurum masrafi ile beraber en az 10 milyon TL! Peki neden "6.5" milyon yaziliyor?
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