İBB’nin akıllı geri dönüşüm konteyneri'ye 2 Milyon atık toplandı

İstanbullular atıklarını; metro durakları, okullar ve hastanelere yerleştirilen 100 akıllı konteynera atarak İstanbulkartına toplam 95 bin 682 TL yükledi. Atıkların geri kazanımıyla yaklaşık 250 bin kilogram karbon salımı önlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Sıfır Atık” vizyonu kapsamında hayata geçirdiği çevre dostu uygulamalar meyvesini veriyor. 25 yılda yapılan yatırımlarla çöp dağlarını kaldıran, modern atık toplama tesisleri inşa eden, tesislerde toplanan atıkları niteliğine göre ayrıştırıp ham madde olarak geri kazandıran, düzenli depolama sahalarında biriktirilen atıklardan oluşan çöp gazını 1.2 milyon insanın günlük elektrik ihtiyacına denk seviyede enerjiye dönüştüren İBB, “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri”yle de hem İstanbullulara hem çevreye kazandırıyor.

AKILLI KONTEYNER SAYISI 100’E ULAŞTI



İBB iştiraki İSBAK tarafından geliştirilen Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri 2018’de hayata geçti. Pilot olarak 3 konteyner ile başlayan uygulamanın kapsamı zamanla genişletildi. 95 adet ilkokul, 3 adet metro istasyonu ve 2 adet hastanelerde olmak üzere toplamda 100 farklı noktaya akıllı konteyner yerleştirildi. Akıllı konteynerin ağırlıklı olarak ilkokullara yerleştirilmesiyle, geleceğimiz olan çocuklarımızın küçük yaşta çevre bilinci kazanmaları, çevrelerine de bu bilinci aşılamaları hedeflendi.

ATIKLAR GERİ KAZANIM İÇİN FİRMALARA ULAŞTIRILIYOR



İstanbul genelinde aktif olan 100 akıllı konteyner ile 18 Eylül 2018 tarihinden 23 Mayıs 2019’a kadar 1 milyon 897 bin 487 adet pet, 283 bin 348 adet alüminyum olmak üzere toplamda 2 milyon 180 bin 835 adet atık toplandı. Böylece 250 bin kilogram karbon salımının önüne geçildi. Yaklaşık 42 ton ağırlığındaki bu pet şişelerin büyük kısmı okullardaki çocuklar tarafından geri dönüşüme kazandırıldı. İBB iştiraki İSTAÇ tarafından teslim alınan atıklar ham madde olarak geri kazanımı için firmalara teslim ediliyor.

İSTANBULLULAR 95 BİN 682 TL KAZANDI



İstanbullular atıklarını akıllı konteynere atarak İstanbulkartı’na toplamda 95 bin 682,54 TL yükledi. Akıllı konteynerlere atılan her şişe için istanbulkart’a 0,33 litrelik 10 gram ağırlığındaki pet şişe için 2 kuruş, 0,5 litrelik pet şişe için 3 kuruş, 1 litrelik 32 gram ağırlığındaki pet şişe için 6 kuruş, 1,5 litrelik pet şişe için 9 kuruş yükleniyor. 0,33 litrelik 12 gram ağırlığında alüminyum metal kutu için 7 kuruş, 0,5 litrelik alüminyum metal kutu için ise 9 kuruş yükleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı iştirakleri ve kuruluşlarıyla “Sıfır Atık” vizyonu kapsamında İstanbul’un daha güzel olması için çevre dostu yatırımlarına devam ediyor.