İBB'nin Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri'ne uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sıfır atık vizyonu kapsamında hayata geçirdiği "Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri" projesi, Uluslararası Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı'nda "En İyi Proje" ödülünü aldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın toplu taşımacılık alanındaki önemli etkinliklerinden Uluslararası Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı, 9-12 Haziran tarihleri arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlendi. Bu yıl 63.'sü gerçekleştirilen fuara 80 ülkeden 373 firma katıldı. Firmaların en yeni ürünlerini görücüye çıkardığı fuarı, 15 bine aşkın katılımcı ziyaret etti.

Zirve kapsamında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Türkiye Bölgesel Ödülleri Töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'den ve dünyadan başvurusu yapılan 400 projenin yer aldığı değerlendirme sonucu, İBB iştiraki İSBAK'ın hayata geçirdiği "Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri" uygulaması "En İyi Proje" ödülüne layık görüldü. Uygulamanın, hem geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırması hem de İstanbulkart'a para yükleyerek toplu taşımayı teşvik etme özelliğine vurgu yapıldı.

1885 yılında kurulan, 100 farklı ülkeden toplu taşımacılık işletmecileri, merkezi idareler, yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlardan oluşan ve dünya genelinde bin 700'den fazla kurumun üyesi olduğu UITP, toplu taşımacılık sektörünün dünyadaki en büyük kuruluşu olma özelliğini taşıyor. Merkezi Brüksel'de bulunan UITP'nin Dubai, Moskova, İstanbul, Roma, Sao Paulo, Fildişi Sahilleri, Bangalore, Hong Kong, Astana, New York, Johannesburg, Singapur ve Canberra'da ofisleri bulunuyor.