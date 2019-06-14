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İBB’nin Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri'ne uluslararası bir ödül daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sıfır Atık vizyonu kapsamında hayata geçirdiği “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri” bir ödül daha aldı.

14 Haziran 2019 Cuma 19:33
İBB’nin Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri'ne uluslararası bir ödül daha

Dünyanın toplu taşımacılık alanındaki en büyük etkinliği olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı’nda “UITP Türkiye Bölgesel Ödülleri” için 400 proje yarıştı. İBB’nin 100 farklı noktada hayata geçirdiği akıllı konteyner projesi, geri dönüşüm ve toplu taşımayı teşvik ettiği için en iyi proje ödülüne layık görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSBAK tarafından geliştirilen “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri” uluslararası çapta da büyük takdir topluyor. İstanbul genelinde 100 farklı noktaya yerleştirilen, 8 ayda yaklaşık 2 buçuk milyon adet atığı geri toplayan, hem çevreye hem de İstanbullulara kazandıran uygulama, “UITP Türkiye Bölgesel Ödülleri”nde en iyi proje seçildi.

15 BİN KATILIMCI ZİYARET ETTİ

Dünyanın toplu taşımacılık alanındaki en büyük etkinliği olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı, 9-12 Haziran 2019 tarihleri arasında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlendi. Bu yıl 63.’sü gerçekleştirilen fuara 80 farklı ülkeden 373 firma katıldı. Firmaların en yeni ürünlerini görücüye çıkardığı ve alanında en fazla ilgi gören fuarı, 15 bine aşkın katılımcı ziyaret etti.

YARIŞMAYA, TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN 400 PROJE KATILDI

Zirve kapsamında “UITP Türkiye Bölgesel Ödülleri Töreni” düzenlendi. Sektörün en seçkin ödülleri arasında gösterilen yarışmaya Türkiye’den ve dünyadan 400 proje başvurusu yapıldı. Uzman jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu İBB iştiraki İSBAK’ın “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri” uygulamasıyla en iyi proje ödülüne layık görüldü. Uygulamanın; hem geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırması hem de İstanbulkart’a para yükleyerek toplu taşımayı teşvik etme özelliğine vurgu yapıldı.

ULUSLARARASI TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ (UITP) HAKKINDA:

1885 yılında kurulan, 100 farklı ülkeden toplu taşımacılık işletmecileri, merkezi idareler, yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlardan oluşan ve dünya genelinde 1700'den fazla kurumun üyesi olduğu UITP, toplu taşımacılık sektörünün dünyadaki en büyük kuruluşu olma özelliğini taşıyor. Merkezi Brüksel'de bulunan UITP'nin Dubai, Moskova, İstanbul, Roma, Sao Paulo, Fildişi Sahilleri, Bangalore, Hong Kong, Astana, New York, Johannesburg, Singapur ve Canberra'da ofisleri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 19:33
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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