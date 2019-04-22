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Seçim 2019 Sayfası

İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekilliği için amca çocukları Göksel Gümüşdağ ve Gökhan Gümüşdağ yarıştı- Oylama sonucu AK Partili Göksel Gümüşdağ, 180 üyenin oyunu alarak İBB Meclisi Birinci Başkanvekili seçilirken, amcasının oğlu 131 oy aldı

22 Nisan 2019 Pazartesi 17:54
İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büşükşehir Belediye (İBB) Meclisi Birinci Başkan Vekilliği için amca çocukları Göksel Gümüşdağ ve Gökhan Gümüşdağ yarıştı. Oylama sonucu AK Partili Göksel Gümüşdağ, 180 üyenin oyunu alarak İBB Meclisi Birinci Başkanvekili seçilirken, amcasının oğlu 131 oy aldı.

İBB'nin yeni dönem meclisinin ilk toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclisin şekillendirilmesini sağlayacak seçim gündemiyle yapılan toplantıda, İBB birinci ve ikinci başkan vekili, divan katipleriyle encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

AK Parti, birinci başkan vekilliği için Küçükçekmece'den İBB'ye gelen Göksel Gümüşdağ'ı, Cumhuriyet Halk Partisi ise yine aynı ilçeden gelen Gümüşdağ'ın amcasının oğlu Gökhan Gümüşdağ'ı aday gösterdi.

Oylama sonucu, 180 oy alan Göksel Gümüşdağ Birinci Başkan Vekili olurken, Gökhan Gümüşdağ 131 oy aldı.

Bunun ardından bu defa ikinci başkan vekilliği için seçime geçildi. AK Parti'nin aday gösterdiği Ömer Faruk Kalaycı 180, CHP'nin adayı Hüseyin Aksu 131 üyenin oyunu alabildi. Böylece İBB Meclisi'nin ikinci başkan vekili de AK Partili oldu.

Divan katipleri seçimi için de hem AK Parti hem de CHP 10'ar aday gösterdi. Oylamada, AK Parti grubunun aday gösterdiği Onur Uygun, Sezgin Batıgün, Gökhan Özten, Rıdvan Bural, İlyas Duras, Fatih Kayacı, Şeyma Aktaa, Erkan Alemdar, Amine Cansu Kaba ve Duygu Koş Şimdi seçildi.

Encümen üyelikleri seçiminde de AK Partili Ömer Lütfü Arı, Erdal Yılmaz, Hüseyin İbrahimoğlu, Halil İbrahim Aslan ve Hayriye Çiçek en fazla oyu aldı.

Seçimlerin ardından İmamoğlu, göreve gelen kişileri kutladı ve seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.

İBB Meclisi Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ve İkinci Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı da oy vererek kendilerini seçen meclis üyelerine teşekkür etti.

Ekrem İmamoğlu, gündemdeki diğer maddelerin 24 Nisan günü görüşülmesi yönünde karar alarak birleşime ara verdi.

23 Nisan Ulusal Çocuk ve Egemenlik Bayramı nedeniyle bir günlük tatile giren Meclis, 8. dönemdeki ikinci birleşimini Çarşamba günü yapacak ve Meclis’teki ihtisas komisyonlarının seçimini gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 17:54
  1. Birinci Başkan Vekili
  2. Divan katipleri
  3. Gökhan Gümüşdağ
  4. Göksel Gümüşdağ
  5. seçim

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