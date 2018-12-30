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İBB'den yılbaşı önlemleri

İBB, vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için bazı önlemler aldı. Bu kapsamda Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde 69 ayrı ekipte, 277 zabıta gece boyu görev yapacak- "Alo 153" Beyazmasa çağrı merkezinde, yılbaşı gecesi personel sayısı arttırılacak. - Yeni yılın ilk bebeklerine, "Hoş Geldin Bebek" hediyesi takdim edilecek

30 Aralık 2018 Pazar 19:50
İBB'den yılbaşı önlemleri

İSTANBUL (AA) - İBB, vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için bazı önlemler aldı. Bu kapsamda Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde 69 ayrı ekipte, 277 zabıta gece boyu görev yapacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşında İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak ve İETT, metrobüs dahil 20 hatta 665 ek sefer düzenleyecek. Yılbaşı gecesi dünyaya gelen bebeklere "Hoş geldin bebek" hediyesi takdim edilecek.

Yılbaşı akşamından itibaren, metro ve Marmaray saat 02.00'a kadar çalışacağı için Şehir Hatları'nın da seferleri de uzatıldı.

İBB'nin aldığı önlemler kapsamında, yılbaşı gecesinde sorun yaşanmaması için zabıta, itfaiye, sağlık personelleri gece boyu ek mesai yapacak, metro, metrobüs ve İETT hatları da ek sefer düzenleyecek.

- İtfaiye ve sağlık ekipleri teyakkuzda olacak

Yılbaşı gecesinde İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak ve herhangi bir acil duruma karşı ekipler teyakkuzda olacak.

Bu kapsamda 7-24 esasına göre çalışan İBB AKOM da yılbaşı gecesi için özel tedbirler aldı. İtfaiye, Zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, METRO İSTANBUL, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı, İşletmeler Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden personeller AKOM merkezinde görev başında olacak.

Gürültü kirliliğine karşı eğlence mekanlarında denetim yapacak olan İBB Zabıta Daire Başkanlığı Taksim, Galata, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Kadıköy gibi yılbaşı programlarının gözde mekanlarında ek önlemler için hazırlıklarını tamamladı.

Buna göre yılbaşı gecesi 69 ayrı ekip halinde 277 zabıta personeli görev yapacak. Trafiğin aksamaması için kritik noktalara 10 ayrı çekici ekibi konuşlandırılacak ve eğlence mekanlarında gürültü kirliliğine karşı desibel denetimleri yapılacak.

- İETT 665 ek sefer düzenleyecek

İstanbulluların ulaşımda sorun yaşamaması için İETT, yılbaşı gecesi sabaha kadar ek seferler düzenleyecek. Yılbaşı gecesi metrobüs dahil toplam 20 hatta 127 araç ve 665 ek sefer konuldu.

Vatandaşlar, ek sefer yapacak otobüs hatları ve hatların sefer saatlerine ilişkin detaylı bilgiye "www.iett.istanbul" internet adresinden veya "MOBİETT" uygulamasından ulaşabilecek.

- Metro, Marmaray ve Şehir Hatları'nın seferleri uzatıldı

Metro İstanbul'un il genelindeki tüm hatları ve Marmaray gece 02.00'a kadar çalışacak ve Şehir Hatları'na bağlı vapurlar da ek sefer düzenleyecek.

Kadıköy-Karaköy hattında karşılıklı seferler gece 01.00'a kadar devam ederken, Beşiktaş-Kadıköy hattında Beşiktaş İskele'den son vapur saat 23.45'te, Kadıköy İskele'den ise son vapur saat 23.15'te kalkacak.

Eminönü-Kadıköy hattında Eminönü İskele'den son vapur saat 22.30'da, Kadıköy İskele'den ise saat 22.00'da hareket edecek.

- Yeni yılın ilk bebeklerine "Hoş geldin" ziyareti

"Alo 153" Beyazmasa çağrı merkezinde, yılbaşı gecesi personel sayısı arttırılacak.

Yerinde Çözüm ekipleri yaşanabilecek aksaklıklara karşı görev başında olurken, İBB Halkla İlişkiler ekipleri, hastanelerde doktorlar, sağlık personelleri ve hastalara moral ziyaretinde bulunacak.

Yeni yılda doğacak ilk bebeklere, "Hoş Geldin Bebek" hediyesi takdim edilecek.





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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 19:50
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