İBB'den "Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi" projesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, yarıyıl tatilinde çocuklarla "Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi" adlı projeyi buluşturacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında müzikal, komedi ve kukla gösterisi türlerinde 129 farklı çocuk oyunu, 300 seansta minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul genelinde 14 ayrı İBB Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunlar, 19-31 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak izlenebilecek.

Gösterimlerde, "Rafadan Tayfa", "Canım Kardeşim", "Minyonlar" ve "Hapşuu" gibi sevilen çizgi film karakterleri de yer alacak. Proje kapsamında ayrıca Tuzla'daki İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde çocuklar için kukla atölyesi açılacak.