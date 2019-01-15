0553 313 94 23

İBB'den "Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi" projesi

Proje kapsamında müzikal, komedi ve kukla gösterisi türlerinde 129 farklı çocuk oyunu, 300 seansta minik seyircilerin beğenisine sunulacak

15 Ocak 2019 Salı 14:38
İBB'den "Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi" projesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, yarıyıl tatilinde çocuklarla "Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi" adlı projeyi buluşturacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında müzikal, komedi ve kukla gösterisi türlerinde 129 farklı çocuk oyunu, 300 seansta minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul genelinde 14 ayrı İBB Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunlar, 19-31 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak izlenebilecek.

Gösterimlerde, "Rafadan Tayfa", "Canım Kardeşim", "Minyonlar" ve "Hapşuu" gibi sevilen çizgi film karakterleri de yer alacak. Proje kapsamında ayrıca Tuzla'daki İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde çocuklar için kukla atölyesi açılacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:38
  1. İbb
  2. Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oğuz Şimşek kimdir?
    1. Oğuz Şimşek kimdir?
    2. Pompeo'nun Orta Doğu turundaki..
    3. Muğla'da boynuna çuval dolanan yavru..
    4. İBB'den "Yarıyıl Tatilinde Tiyatro..
    5. TDV ile TMV arasında iş birliği..
    6. TRT'den açıklama geldi! Diriliş..
    7. Çaykur Rizespor'da yeni transferler..
    8. ABD’li gazeteciden şaşırtan sözler:..
    9. Başımıza gelenler kendi yapıp..
    10. Serdar Kaman kimdir nereli ve kaç..
    11. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    12. Cihan Kolip kimdir? Cihan Kolip hangi..
    13. Tamir ettiği çatıdan düşen işçi öldü
    14. Fenerbahçe'den Talisca bombası! Başkan..
    15. Tuncay Şanlı'dan Arda açıklaması:..
    16. "Sporun Mutfağındakiler" paneli
    17. Sebastien Ogier'in yeni aracı tanıtıldı
    18. MÜSİAD Endonezya'da şube açacak
    19. Otomobil iş yerinin vitrinine girdi
    20. İstanbul'da korkunç cinayet! Boğazını..
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor