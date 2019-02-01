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İBB: Hiçbir vakfa nakit aktarımı söz konusu değildir

İBB, medyada yer alan "Vakıflara para aktarılıyor" haberlerini kesin bir dille yalanladı.

01 Şubat 2019 Cuma 20:25
İBB: Hiçbir vakfa nakit aktarımı söz konusu değildir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) medyada yer alan "Vakıflara para aktarılıyor" haberlerini kesin bir dille yalanladı.

Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İBB’den hiçbir vakıfa nakit aktarımı kesinlikle söz konusu değildir.

Bazı medya organlarında çarpıtılarak haber konusu edilen “İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” gerçek dışıdır, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

İBB’nin Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde ayrım gözetmeden toplumun tüm kesimlerine yaptığı hizmetler, yandaşlık ithamı ile çarpıtılarak algı operasyonu yapılmaktadır. Öyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, spor salonu olmayan 280 adet okula yapılan Kapalı Spor Salonları gibi büyük yatırımların maliyetleri dahi vakıflara aktarılmış gibi lanse edilmiştir. Bu akla ve vicdana sığmayan karalama kampanyası ile ayrıca Terör Örgütü FETÖ’den devralınan okul ve yurtlar için yapılan çalışmalar da görmezden gelinerek hedef saptırılmaya çalışılmaktadır.

İBB’nin tüm faaliyetleri, 5216 sayılı Belediye Kanunu’na, ilgili yasal prosedürler ile protokollere uyularak ve İBB Meclisi’nden bütçe onayları alınarak yapılmaktadır.

İlgili haber ve yayınlar için kurumumuzun her türlü yasal hakkının saklı olduğunu belirtir, kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 20:25
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