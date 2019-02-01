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İBB'den vakıflara para aktarıldığı iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi:- "Büyükşehir Belediyesinden hiçbir vakfa nakit aktarımı kesinlikle söz konusu değildir"

01 Şubat 2019 Cuma 18:12
İBB'den vakıflara para aktarıldığı iddiası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) belediyeden hiçbir vakfa nakit aktarımının yapılmadığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan "İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu"nun gerçek dışı olduğu, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle oluşturulduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ayrım gözetmeden toplumun tüm kesimlerine yaptığı hizmetlerin, "yandaşlık ithamı" ile çarpıtılarak algı operasyonu yapıldığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, spor salonu olmayan 280 adet okula yapılan spor salonları gibi büyük yatırımların maliyetleri dahi vakıflara aktarılmış gibi lanse edilmiştir. Bu akla ve vicdana sığmayan karalama kampanyası ile ayrıca terör örgütü FETÖ’den devralınan okul ve yurtlar için yapılan çalışmalar da görmezden gelinerek hedef saptırılmaya çalışılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tüm faaliyetleri, 5216 sayılı Belediye Kanunu’na, ilgili yasal prosedürler ile protokollere uyularak ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden bütçe onayları alınarak yapılmaktadır. İlgili haber ve yayınlar için kurumumuzun her türlü yasal hakkının saklı olduğunu belirtir, kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:12
  1. FETÖ
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Vakıf

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