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İBB’den toplu ulaşımdaki ‘Sübvanse’kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerine yapılan sübvanse miktarını arttırdı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:12
İBB’den toplu ulaşımdaki ‘Sübvanse’kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerine yapılan sübvanse miktarını arttırdı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşımda oluşan maliyet artışlarını vatandaşa yansıtmamak amacıyla Eylül ayında görüşülen toplantı sonrasında ücret entegrasyonuna dahil olan deniz toplu ulaşım araçları, özel halk otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ otobüslerinin her bir geçiş başı 55 ile 70 kuruş desteklenmesini içeren rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylanmıştı. Haziran ayı meclisinde, AK Parti grubunun sunduğu rapor neticesinde toplu ulaşımdaki sübvanse 30 Haziran - 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak sübvanse miktarı oy çokluğu ile onaylandı.


Onaylanan karar doğrultusunda maliyet karşılama oranları; eski ve yeni bedel miktarları belirlendi.


Yüzde 70 ve altı olanlara 70 kuruş olan sübvanse miktarı 92,5 kuruşa çıkarken Yüzde 70 - 80 aralığında olanlara verilen 65 kuruş sübvanse miktarı 87,5 kuruşa çıkartıldı. Yüzde 80 - 90 aralığında olanlara 60 kuruş olan sübvanse miktarı 82,5 kuruşa çıkartılırken yüzde 90 ve üstü olanlara 55 kuruş olan sübvanse miktarı ise 77,5 kuruşa çıkartıldı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:12
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