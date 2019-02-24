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İBB'den sokak hayvanlarına günlük 1 ton mama

24 Şubat 2019 Pazar 14:49
İBB'den sokak hayvanlarına günlük 1 ton mama

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bırakıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Kartal başta olmak üzere İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktası belirlendi.

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 419 personel ve 29 adet Hayvan Nakil Aracı'yla besleme noktalarına kedi ve köpekler için besleyici değeri yüksek kuru mamalar ulaştırılıyor. Kuru mama dağıtımı kış şartlarının başladığı ilk günden bu yana devam ediyor. Besleme noktalarına bırakılan mama miktarı bölgedeki hayvan sayısına göre değişiyor. Her gün sabah saatlerinde toplam 1 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor. Ayrıca kuşlar için de küçük kaplar ile yüksek noktalara yem bırakılıyor.

Öte yandan vatandaşlar sokakta gördüğü yaralı, sakat veya aç durumdaki sokak hayvanlarını ALO 153 hattını arayarak bilgilendirebilir. İlgili birime aktarılan ihbar üzerine İBB ekipleri harekete geçerek müdahale ediyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:49
  1. mama
  2. soğuk hava
  3. sokak hayvanları

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