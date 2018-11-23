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İBB'den öğretmenlere "24 Kasım" indirimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler için BELTUR köşkleri ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim uyguladı- İSPARK'a ait otoparklar da öğretmenlere ücretsiz olacak

23 Kasım 2018 Cuma 12:02
İBB'den öğretmenlere "24 Kasım" indirimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çeşitli indirim uygulamaları ve etkinlerle kutluyor.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, BELTUR köşkleri ve sosyal tesislerinde 23-24-25 Kasım tarihlerinde öğretmenlere yüzde 20 indirim uygulanacak. Sosyal tesisleri ziyaret eden öğretmenlere çiçek takdim edilecek.

İBB İştiraki Ağaç A.Ş de özel indirim uygulayacak, öğretmenler Bahçe Market'ten alışverişlerini yüzde 15 indirimle yapabilecek.

Kent genelinde yaklaşık 500 noktada 100 bin araç kapasitesiyle açık, katlı ve yol üstü hizmet veren İSPARK'a ait otoparklar da öğretmenlere ücretsiz olacak.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa ekipleri 39 ilçenin milli eğitim müdürünü ve öğretmeni ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim edecek.

İBB Çocuk Meclisi de okulları ziyaret ederek 400 öğretmene karanfil verecek. Gençlik Meclisi ise "İstanbul'a hoş geldin öğretmenim" temasıyla kente tayin olan ve yeni atanan 2 bin 500 öğretmenin katılımıyla program düzenleyecek.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:02
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