0553 313 94 23

İBB’den öğrencilere su ürünleri farkındalık eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okullarda başlattığı su ürünleri farkındalık projesi kapsamında bugüne kadar 26 bin 461 öğrenciye eğitim verdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:10
İBB’den öğrencilere su ürünleri farkındalık eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okullarda başlattığı su ürünleri farkındalık projesi kapsamında bugüne kadar 26 bin 461 öğrenciye eğitim verdi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, 2016 yılından itibaren başlatmış olduğu su ürünleri farkındalık eğitimlerine devam ediyor. Okullarda gerçekleştirilen su ürünleri eğitimleri ile çevre bilincine sahip bireylerin yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.


Öğrencilere eğitimler kapsamında; deniz kirliliği, kirliliğinin deniz canlıları üzerindeki etkileri denizlerimizdeki balık çeşitleri, sağlıklı beslenmede balık tüketiminin yeri ve önemi hakkında bilgiler veriliyor.



Eğitimleri uzman su ürünleri mühendisleri veriyor


2016 yılında başlatılan ve her yıl düzenli olarak devam eden proje kapsamında bu yıl, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kağıthane, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinde 37 okulda 10 bin 328 öğrenci olmak üzere toplamda 26 bin 461 öğrenciye su ürünleri farkındalık eğitimleri verildi.


Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü’nün uzman su ürünleri mühendisleri tarafından verilen eğitimler, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Programlara yoğun katılım sağlayan öğrenciler su dünyası ile ilgili merak ettikleri soruları uzmanlara sorarak cevap buldular. Eğitime katılan öğrencilere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan su ürünleri setiyle birlikte Çocuk ve Deniz, Hızır’ın Deniz Rüyası dergileri ücretsiz olarak dağıtıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Gerçeği aratmayan YKS sınav tatbikatı yapıldı”
    1. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    2. Karadeniz'in vazgeçilmeyen ekmeğini..
    3. Öğretmenlerden öğrencilere müzik..
    4. Basın Ekspres’teki otelleri kurtaracak..
    5. Çocuğunuzu komşununkiyle kıyaslamayın
    6. Muratpaşa, Kaleiçi’yle Moskova’da
    7. Tunuslular AB ile imzalanacak serbest..
    8. YKS'ye katılacak adaylara "kimlik..
    9. Freni tutmayan kamyonet devrildi
    10. Sanal ortaklık cinayetle bitti
    11. İletişimsizliği anlatan heykel..
    12. Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de..
    13. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe..
    14. Sakarya Üniversitesi profesör, doçent..
    15. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun..
    16. Mayıs ayının en popüler takımı..
    17. Bakan Kurum Esenyurt’taki konut..
    18. Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı..
    19. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    20. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    21. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    22. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    23. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    24. Ardahan’da heyelan paniği
    25. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    26. Süleyman Soylu'dan Temel..
    27. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    28. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    29. Ahlaksız dizilerin oyuncusuna kötü..
    30. AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı