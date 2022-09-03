İBB’den ‘müthiş’ hizmet! Yürümeyen merdivenlerden sonra şimdi de...
Göreve geldiği ilk günden itibaren İstanbul’da yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler, gitmeyen otobüsler ve daha birçok ‘hizmet’iyle İstanbullulara çile çektiren Ekrem İmamoğlu’nun son icraatı, sosyal medyada alay konusu oldu.
İstanbul’un Esenler ilçesinde bulunan Üçyüzlü Metrosundan paylaşılan bir görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yandaşlarına verdiği bakım onarım ihaleleri nedeniyle İstanbul halkı her gün yeni bir skandallar karşılaşıyor.
İstanbul’da otobüsleri ittiren vatandaşlar, çalışmayan asansörler, yürümeyen merdivenlerden sonra şimdi de konuşcasına gıcırdayan merdivenlere rastlandı.
‘’BUNLARIN YAPTIĞI İŞ ANCA BÖYLE OLUR’’
O anları kaydeden vatandaş, ‘’Maşallah İBB iyi çalışıyor. Bunların yaptığı iş anca böyle olur.’’ sözleriyle tepki gösterdi.