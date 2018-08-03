İBB'den 'metrobüs seferleri' açıklaması: Yol çalışması...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda yapılacak olan iki gecelik çalışma sırasında, metrobüs seferlerinin aksamayacağını duyurdu.03 Ağustos 2018 Cuma 23:53
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde YAN KÖPRÜDEN yapılacaktır.
Çalışmalara süresince (D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 23:59 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 05:00 arasında) Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır.
Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır.
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