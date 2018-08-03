0553 313 94 23

İBB'den 'metrobüs seferleri' açıklaması: Yol çalışması...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda yapılacak olan iki gecelik çalışma sırasında, metrobüs seferlerinin aksamayacağını duyurdu.

03 Ağustos 2018 Cuma 23:53
İBB'den 'metrobüs seferleri' açıklaması: Yol çalışması...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde YAN KÖPRÜDEN yapılacaktır.

Çalışmalara süresince (D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 23:59 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 05:00 arasında) Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır.  

Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 23:53
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. kadıköy
  4. metrobüs
  5. sefer
  6. edirnekapı
  7. Haliç
  8. yol çalışması
  9. ayvansaray
  10. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhuriyet paçarası yine şaşırtmadı!
    1. Cumhuriyet paçarası yine şaşırtmadı!
    2. Aksaray'da trafik kazası: 7 kişi..
    3. Çin'den ABD'ye misilleme!
    4. Derede erkek cesedi bulundu
    5. Zonguldak'ta emekli yüzbaşı FETÖ'den..
    6. BM, K. Kore'ye insani yardımların..
    7. Fuat Oktay: Türkiye ikinci şahlanış..
    8. İBB'den 'metrobüs seferleri' açıklaması
    9. Brunson krizi sonrası Almanların..
    10. Muğla'da korkunç kaza: 1 kişi öldü, 5..
    11. İstanbul’da 39 ilçede hava destekli..
    12. Hatay'da araç akülerinden 'hap' fışkırdı
    13. Bursa'da borç kavgası: 1 kişi yaralandı
    14. Trump'ı bitirecek gelişme! Belgelere..
    15. Boş arazide erkek cesedi bulundu
    16. İsrailli teröristler 3 Filistinliyi..
    17. Radyo teleskobuyla manyetik kütle..
    18. Ülkede halk sokağa indi: Başkanlık..
    19. Almanya'daki hacı adayları yola çıktı
    20. Köylülerden duygulandıran davranış:..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması