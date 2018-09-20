İBB’den Kerbela Şehitlerine özel anma etkinliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının şehit edildiği Kerbela matemi için özel bir anma etkinliği hazırladı. “Ah Hüseyin” adıyla hazırlanan etkinlik Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek. Bu akşam saat 20.00’da düzenlenecek programa tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilir.

Program kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Çelik “Tevhid Etsin Dilimiz” başlıklı bir konuşma yapacak. Konuşmanın ardından; Albayrak Kardeşler (Hüseyin&Ali Rıza Albayrak) nefes ve deyişlerden oluşan bir repertuvarla sahne alacak. Albayrak Kardeşler’in icralarının ardından, Santuri Sedat Anar, Ehl- Beyt Besteleri albümündeki mersiyelerle geceye iştirak edecek.

MERSİYE VE İLAHİLER SESLENDİRİLECEK

Programda ayrıca, Türk müziği sanatçısı İbrahim Suat Erbay mersiye ve ilahiler, Grup Dergah ise nefes, ağıt ve ilahi formundaki eserlerle dinleyenlerle buluşacak. Abidan-ı Mustafayız, Ah Hüseynim, KerbalaAğıdı ve Bugün Matem Günü Geldi programda seslendirilecek eserler arasında. Bu programla, Ehl-i Beyt'inKerbela çöllerinde susuz bırakılarak şehit edilmesinin acısının 1379. yıldönümünde, gönüllerdeki hüzün CRR’de dile gelmiş olacak.