'İBB Kültür Sanat' web sitesi ve mobil uygulaması hizmete girdi!
İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, aylık 300'den fazla çeşitli kategorilerdeki ücretsiz etkinliklerin kolaylıkla takip edilebilmesi için önemli bir hizmeti İstanbullu sanatseverlerin hizmetine sundu.11 Ocak 2019 Cuma 14:28
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, önemli bir hizmeti hayata geçirdi.
İnternet sitesi ve mobil uygulama hazırlandı
Aylık 300'den fazla çeşitli kategorilerdeki ücretsiz etkinliklere İstanbuldaki sanatseverlerin kolaylıkla ulaşabilmesi için internet sitesi ve 'İBB Kültür Sanat' mobil uygulaması hazırlandı.
Sanatseverler uygulamayı Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirebiliyor.
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