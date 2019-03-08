0553 313 94 23

İBB’den İstanbul için dijital turizm projesi "Visit İstanbul"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü, İstanbul’u ve değerlerini dijital platformları kullanarak uluslararası boyutta daha iyi tanıtmak amacıyla “Visit İstanbul” projesini hayata geçirdi.

08 Mart 2019 Cuma 15:51
İBB’den İstanbul için dijital turizm projesi "Visit İstanbul"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü, İstanbul’u ve değerlerini dijital platformları kullanarak uluslararası boyutta daha iyi tanıtmak amacıyla “Visit İstanbul” projesini hayata geçirdi. Visit İstanbul projesi ile belirlenen hedef ülkelere bir yıl boyunca turizm odaklı projeler hayata geçirilecek. Seyahat fenomenleri İstanbul’da ağırlanacak, tanıtım filmleri yayınlanacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü, İstanbul’u daha etkili tanıtmak amacıyla “Visit İstanbul” adıyla yeni bir dijital turizm projesine imza attı. Projeyle, dijital platformlar kullanılarak, İstanbul’un değerini uluslararası boyutta tanıtmak amaçlanıyor. Bu kapsamda öncelikle, iletişim stratejileri geliştirmek için hedef ülkeler belirlendi. ABD, Fransa, Almanya Birleşik Krallık, Körfez ülkeleri, Hindistan ve Çin olarak belirlenen hedef ülkelerin seyahat alışkanlıkları kapsamlı şekilde incelendi. İstanbul’un marka değerini arttırmak amacıyla, bu ülkelerle bir yıl boyunca turizm odaklı farklı stratejiler geliştirilerek hayata geçirilecek.


Visit İstanbul ile ayrıca, İstanbul’un önemli noktalarıyla ilgili anlık ve güncel arşiv oluşturmak da hedefleniyor. Visit İstanbul’un kolay ulaşılır ve etkin olabilmesi için, günümüz iletişim araçlarından web, mobil aplikasyon ve sosyal medya mecraları kullanılıyor.



Seyahat fenomenleri İstanbul’da ağırlanacak


Proje kapsamında gerçekleştirilecek tanıtım ve imaj kampanyası için Mart ayı sonunda, dünyaca ünlü seyahat fenomenleri 5 gün boyunca İstanbul’da ağırlanacak. Fenomenler, ziyaretleri boyunca paylaşımlarını #feelingistanbul hashtag’i ile yapacaklar. Aynı hashtagler ile genel paylaşıma açık hesapları bulunan takipçiler arasında ödüllü yarışmalar düzenlenmesi de planlanıyor.



Modanın 4 ismi İstanbul’da buluştu


Tanıtım kampanyası kapsamında ayrıca; kitleler üzerinde pozitif algıya sahip dünyaca ünlü isimlerle, İstanbul temalı çekimler gerçekleştirilecek.


Bu kapsamda, ilk olarak Şubat ayı sonunda sosyal medyanın moda fenomenlerinden dört isim İstanbul’da buluştu. İtalya’dan Laura Comolli, Çek Cumhuriyeti’nden Barbora Ondrackova, İsviçre’den Michele Krüsi ve ülkemizden Simla Canpolat; 3 gün boyunca dopdolu bir İstanbul turu yaparak, takipçileriyle paylaştılar.



İlk tanıtım filmi "Tarih" temasıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü


Visit İstanbul projesinin ilk tanıtım filmi “Meet With History Of Your Dream City” geçtiğimiz günlerde, projenin YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter adreslerinden eş zamanlı olarak yayınlandı. İstanbul’un birbirinden renkli ve muhteşem görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özgün müziklerle desteklenen filmde, İstanbul’un anıtsal tarihi mekanları gösteriliyor.


Tarih temalı filmin ardından; İstanbul’un lezzetlerinin tanıtılacağı “Gastronomi İstanbul”, kültür sanat yaşamının tanıtılacağı “Kültür Sanatın Kalbi İstanbul” ve iş dünyasının tanıtılacağı “İş ve Yatırım Dünyasının Yükselen Yıldızı İstanbul” başlıklı filmler de dijital platformlardan paylaşılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:51
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beylikdüzü’nde çocuklar için ‘Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi’ açıldı
    1. Beylikdüzü’nde çocuklar için ‘Adile..
    2. Kireçci, “Bugün esaret zincirini..
    3. Aksa İmamı'ndan "Mescid-i Aksa’yı ve..
    4. Bozbey Bursalılar’ın kandilini kutladı
    5. Datça’da renkli Dünya Kadınlar Günü..
    6. İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl..
    7. Ekinci’den 8 Mart Mesajı
    8. Suriye'de mahkum kadın ve çocuklar..
    9. Feray’ın annesinden yürekleri dağlayan..
    10. Başkan Selçuk üzüm bağındaki..
    11. Aydın: “Boğazın altından geçecek tünel..
    12. Hakkari’de Kadınlar Günü etkinliği
    13. Üniversitede “İŞKUR Kampüste” konulu..
    14. Fide Köksal, Öykü Arin ve tüm lösemili..
    15. Başkan Altay, Dünya Kadınlar Günü’nde..
    16. Başkan Orhan: “Kadınlar toplumun..
    17. Elazığ’da kadınlar gününe özel program
    18. Poyraz’dan işbirliği çağrısı
    19. Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu
    20. Van SMMMO’dan ‘Kadınlar Günü’ etkinliği
    21. Mahir Ünal: AK Parti kendi içindeki..
    22. Macron, Kamerunlu kadın hakları..
    23. AYTO Kadın Kooperatif Atölyesi açıldı
    24. Tartıştığı karısını bıçakla ağır..
    25. Aydemir’den ‘1048 Pasinler Ruhu’..
    26. Ahlat Devlet Hastanesine göz..
    27. AK Partili Özhaseki: “Kadın insandır,..
    28. Almanya'da 'Müslüman Başbakan'..
    29. Bakan Kasapoğlu Etimesgut’ta esnaf..
    30. ‘Değerli Kadın Buluşmaları’na Nurdan..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti