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İBB'den flaş makam aracı açıklaması!

İBB'den yapılan açıklamada , “Birilerinin makam aracı dediği, bizim ise hizmet için kullandığımız araç” denildi.

16 Haziran 2019 Pazar 01:49
İBB'den flaş makam aracı açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “makam aracı” iddialarına anlamlı bir cevap verdi. İBB, “Birilerinin makam aracı dediği, bizim ise hizmet için kullandığımız araç” başlığıyla İstanbul'a en iyi şekilde hizmet etmek için kullanılan araçları tek tek tanıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 462 kilometre yüzölçüme ve 16 milyona yakın nüfusa sahip, 7 gün 24 saat yaşayan dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'a en iyi şekilde hizmet etmek için görev icabı gerekli tüm araçları kullanmaktadır. İstanbulluların huzur ve refahı için şehrin her noktasında alt yapıdan üst yapıya hayatın her alanında gönül belediyeciliği anlayışıyla ve bir ibadet aşkıyla hizmetler kesintisiz sürdürülmektedir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ambulans hizmetlerinden itfaiye çalışmalarına, Beyaz Masa yerinde çözüm uygulamalarından cenaze hizmetlerine, şantiye kontrol, yol bakım onarım, park bahçe denetimlerinden zabıta kontrol ve denetimlerine, böcek ilaçlama çalışmalarından mobil iletişim noktalarına kadar birçok farklı alandaki hizmetleri en iyi şekilde ve hızlıca gerçekleştirebilmek için kullandığı araçları paylaştı. Kiralık araçlar kişisel değil, müjdelenmiş şehir İstanbul'a ve İstanbullulara en iyi şekilde hizmet etmek için kullanılmaktadır.

Görsellerde yer alan araçlar şöyle;

1. ​İtfaiye Aracı
2.​İtfaiye Eğitim Aracı
3.​Ambulans Aracı
4.​Akom Araçları
5.​Zabıta Araçları
6.​Evde Sağlık Aracı
7.​Sosyal Hizmetler Aracı
8.​Alo 153 Yerinde Çözüm Aracı
9.​Mobil İletişim Aracı
10.​Mobil Eds
11.​Vektörle Mücadele Aracı
12.​Cenaze Taşıma Aracı
13.​Cenaze Yakını Taşıma Aracı
14.​Sivil Savunma Aracı
15.​Mobil Belnet Otobüs
16.​Vetbüs
17.​Vetkabin
18.​Mobil Büfe
19.​Lojistik Destek Araçları
20.​Yol Bakım Araçları

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 01:49
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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