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İBB’den engelli birey ve ailelerine dev hizmet

Son 25 yıldır engelli birey ve ailelerine yönelik önemli hizmetleri hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 3 yeni merkezi daha hizmete açtı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:04
İBB’den engelli birey ve ailelerine dev hizmet

Son 25 yıldır engelli birey ve ailelerine yönelik önemli hizmetleri hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 3 yeni merkezi daha hizmete açtı. Bağcılar ve Sancaktepe’de İşitme Engelliler Merkezi, Kartal’da Engelliler ve Otizm Eğitim Uygulama Merkezi, engelli birey ve ailelerine ücretsiz hizmet vermeye başladı. Böylece, 1994 yılından önce İBB bünyesinde engellilere hizmet veren tek bir merkez dahi bulunmazken yeni yatırımlarla bu rakam 25’e yükseldi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1994 yılından önce engellilere yönelik tek bir hizmet merkezinin dahi bulunmadığı İstanbul’da bu eksikliği gidermek için 25 yıldır aralıksız çalışıyor. Engelli birey ve ailelerinin eğitim, rehabilitasyon, sosyal-kültürel-spor faaliyetleri, kişisel ve fiziksel gelişimi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet merkezlerinin sayısını artırıyor. Bu anlayışla yürütülen çalışmalar kapsamında Bağcılar, Sancaktepe ve Kartal’da yapımı tamamlanan 3 yeni engelliler merkezi daha İstanbulluların hizmetine açıldı. Böylece engelli ve ailelerine yönelik hizmet veren merkez sayısı 25’e ulaştı.



Her çocuk için bireysel eğitim programı oluşturulacak


Bağcılar’da açılan İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, alanında İstanbul’un en büyüğü olma özelliğine sahip. 3 bin metrekare alana sahip merkezde yılda 110 öğrenciye hizmet verilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra merkezde; 6 bireysel eğitim odası, 4 grup eğitim odası, kapalı spor salonu ve kapalı oyun alanı, çok amaçlı salon, uygulama evi, bilgisayar, resim, müzik odaları ve görüşme odaları bulunuyor. 0-6 yaş arası işitme engeli veya işitme kaybı olan çocukların istifade edeceği merkezde verilecek hizmetler; her engelli birey için “Bireysel Eğitim Programı” oluşturulacak ve ileriye dönük müfredat çalışması yapılacak, yenidoğan işitme testleri ile doğumdan itibaren işitme kaybı tespit edilen bebeklere erken tanı ile müdahale edilip, iyileştirilmeleri sağlanacak. Ayrıca aileleri de ilk günden itibaren rehabilitasyon sürecine dahil edilecek, ailelerin programa dahil oldukları andan itibaren kabullenme, başa çıkma ve süreçte aktif rol alabilme aşamalarında ihtiyaç duydukları destek sağlanacak, hedef gruba işaret dili eğitimleri verilecek. Ayrıcadüzenli olarak sağlık taramaları ile işitme testleri yapılacak, ilgili alanlarda üniversitelerin özel eğitim, çocuk gelişimi, konuşma ve dil terapisi bölümleri ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yapılacak.



Erken tanı ve eğitimle, işitme kaybı sorunu çözülebilecek


Sancaktepe’de açılan İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, alanında Anadolu Yakası’nın en büyük ve en kapsamlı merkezi olma özelliğine sahip. 5 bin metrekare alana sahip merkezde; 1 kapalı oyun alanı ve kapalı spor salonu, 6 bireysel eğitim odası, 4 grup odası, müzik ve resim ve bilgisayar odası, uygulama evi, çok amaçlı salon ve iç bahçe yer alıyor. Yılda 110 çocuğun eğitim alacağı merkezde Bağcılar’daki merkezde verilen eğitimler sunulacak. Erken tanı ve eğitim imkanı sunan bu merkezler, çocuklardaki işitme kaybı sorununun çözümünde önemli rol oynuyor.



Engelli ailelerine de eğitim verilecek


Kartal’da ise Engelliler ve Otizm Eğitim Uygulama Merkezi açıldı. Merkezde, 0-6 yaş arası otizmli bireyler ile 17-35 yaş arası zihinsel engeli olan yetişkinlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri verilecek. Yılda 160 öğrencinin istifade edeceği merkezde; meslek eğitimleri, işaret dili eğitimleri, yaz okulu hizmetleri verilecek. Bunun yanı sıra özel eğitim hizmetleri, E-KPSS ve hazırlık kursu eğitimleri, toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturma hizmetleri verilecek, bilgi ve el becerilerinin geliştirilmesi eğitimi verilecek. Ayrıca merkezde engelli ailelerine de eğitim verilecek. Psikolojik destek hizmetleri kapsamında verilecek eğitimler ise aile eğitimi ve seminer çalışmaları, bireysel ve grupla danışmanlık, konuşma ve dil terapisi eğitimleri.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:04
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