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İBB'den dolandırıcılık uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasından:- "İBB'nin adı kullanılarak, 2B arazilerine kadastro işlemi başlatacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yapılmak isteniyor. İBB'nin 2B arazilerine yönelik kadastro işlemi başlatması gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri ve bu gibi olaylarla karşılaşmaları halinde 155 Polis İmdat telefonuna haber vermeleri önem arz etmektedir"

16 Temmuz 2019 Salı 14:09
İBB'den dolandırıcılık uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İBB adının kullanılarak para toplandığı ve dolandırıcılık yöntemlerine yenilerinin eklendiği belirtildi.

Daha önce İBB veya yöneticilerinin adı kullanılarak; "Kimsesizler yararına", "Ramazan yardımı", "Deprem Araştırmaları için AKOM adına", "Seyyar işgaliye izni" ve benzeri konularda vatandaşlardan para toplama amaçlı dolandırıcılıklara bir yenisinin daha eklendiğinin öğrenildiği vurgulanan açıklamada,

"İBB'nin adı kullanılarak, 2B arazilerine kadastro işlemi başlatacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yapılmak isteniyor. Bu konuda Beyaz Masa'ya yapılan ihbar ardından başlatılan incelemede; vatandaşlarımıza, 2B arazileri ile ilgili 'kendileri adına' kadastro işlemi başlatılacağı belirtilerek, sahte mail hesabı açıldığı ve para talep edildiği anlaşılmıştır. İBB'nin, 2B arazilerine yönelik kadastro işlemi başlatması gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri ve bu gibi olaylarla karşılaşmaları halinde 155 Polis İmdat telefonuna haber vermeleri önem arz etmektedir. Gerekli durumlarda İBB Beyaz Masa'dan bilgi alınmalıdır."

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:09
  1. Beyaz Masa
  2. dolandırıcılık
  3. İbb
  4. uyarı
  5. yazılı açıklama

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